一個「憐憫與公義」的實踐故事

【從神學教室到社區教室】 在繁囂的香港，基層學生的學習需要往往淹沒在城市的燈光之下。一位神學生C先生，因著一個科目名稱《憐憫與公義》【註1】的啟發，決心將信仰化作行動，撰寫了一份名為「十八區基層學童英文支援計劃」的項目書。這份功課不僅獲得神學院導師的高度肯定，更以優異評級鼓勵他將理念付諸實行。如今，這個計劃已在社區萌芽，為基層學童點亮學習的希望。

【計劃初心：填補縫隙，不重疊資源】 C先生的計劃有著清晰的定位：服務那些最需要卻往往被忽略的學生。他深知社會資源有限，為了避免與現有資助機制重疊，他訂下了一個嚴格的篩選原則 — 舉凡領取綜援、書簿津貼 (書津) 或在職家庭津貼 (職津) 的學生均不考慮。

相反，他將資源集中投放在那些「邊緣弱勢」群體，包括新來港學童、劏房居民、單親家庭的孩子，以及獲教會牧者推薦的個案。這種「補漏拾遺」的做法，確保了資源能夠精準地投放到最有需要的學生身上。

【合作模式：教會作為社區橋樑】 計劃的另一個創新之處，在於與樓上中小型教會的合作。C先生看準這些教會在地區上的網絡和空間資源，邀請它們提供場地及行政支援。 除了十節課堂的空間借用外，教會更需參與招生、面試及報名等流程。這樣做的目的不僅是為了行政效率，更是希望透過這些互動，讓教會能夠與受助家庭建立關係，為日後的關顧工作鋪路。

這種「以服務建立關係」的模式，讓教會不再只是提供場地的旁觀者，而是真正走進社區的同行者。

【課程設計：小班教學，升中前打好根基】 計劃以小班教學形式進行，每班只收七位小學生，目標對象為小三至小五的學生。這個年齡層的選擇別具用心：既可在初階階段鞏固英文基礎，又能在升中呈分試前學以致用。課程設計務求務實，期望學生完成課程後能提升一個年級的英文水平。部分參與的教會更在課堂後延伸舉辦玩樂時間，讓學生在學習之餘也能享受愉快的課餘時光，達至身心平衡發展。

【個案一：劏房女孩的英文蛻變】 小欣（化名）是一位就讀小四的學生，與家人蝸居於深水埗一個不足百呎的劏房。由於環境狹窄，她從未擁有過一張屬於自己的書桌。在學校，她的英文成績一直落後，但由於家庭收入略高於申請資助的門檻，她未能獲得任何學習支援。 小欣的母親在一次教會活動中得知這個計劃，抱著一試心態為女兒報名。面試時，C先生發現小欣雖然英文基礎薄弱，但眼神中卻充滿了對學習的渴望。經過三個月的課程，小欣的英文成績由不合格躍升至七十分，更在課堂延伸的玩樂時間中結交了兩位好朋友。她的母親感動地說：「從未想過女兒的英文可以有這樣的進步，更難得的是她在這裡找到自信和快樂。」

【個案二：新來港兄弟的適應之路】 來自內地的阿軒和阿然兩兄弟，去年隨父母來港定居。由於英文程度與本地學生有明顯差距，他們在學校經常感到挫敗，甚至不願上學。父親從事地盤散工，母親忙於照顧年幼的妹妹，根本無暇兼顧兩兄弟的學業。 透過區內教會的轉介，兩兄弟加入了計劃。導師發現他們雖然英文詞彙有限，但學習態度積極，於是特別設計了一些互動遊戲，幫助他們在輕鬆的環境中掌握基本文法。經過半年時間，兩兄弟不僅英文成績顯著進步，更在教會的少年團契中找到歸屬感。他們的父親在收到成績表當日，特地致電C先生致謝：「謝謝你們沒有放棄我的孩子，讓他們在這個城市找到方向。」

【未來展望：從五個據點到十八區】 目前，這個計劃已成功在三個至四個地區、五至六個場所試行。C先生期望能夠將這份「憐憫與公義」的理念擴展至全港十八區，讓更多基層學童受惠。計劃以非牟利原則運作，學生完全免費，所有開支均依靠社會善長的捐贈。

【呼籲支持：讓愛與教育同行】 為了讓這份使命能夠持續，C先生現正呼籲有心支持基層學童教育的善長人翁及機構伸出援手。您的捐款將全額用於教材費用、導師津貼及行政開支 (絕不涉及租金開銷或器材添置)。更重要的是，所有捐款均可獲發退稅收據，讓您的善心不僅惠及學童，也能獲得稅務寬減。

如果您或您的機構有興趣支持這個計劃，請與C先生聯絡【註2】。讓我們一起攜手，將「憐憫與公義」從課堂帶到社區，為香港的基層學童點亮前路。