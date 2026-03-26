失眠康復路，有賴求救訊號

銷售員的集體經歷：焦慮響起警報 — 從Janet的失眠路，看見身體的求救訊號。

【月光光，眼光光，心慌慌】 凌晨三點，手機螢幕亮起。Janet仍然睜著眼，望著天花的裂紋，腦裡卻自動播放著明天的銷售會議：上司的質疑眼神、未達標的業績數字、客戶那句「我再諗諗……」。心跳像跑完一百米的節奏，手心微濕。她告訴自己：「快睡！明天還有一場硬仗！」但愈是命令自己，思緒愈像失控的跑車。 這是Janet連續第四個失眠夜。作為一名前線銷售人員，她的日常就是在業績數字與客戶情緒之間走鋼線。日間笑臉迎人，晚間卻被焦慮吞噬。起初只是偶爾難以入睡，漸漸變成「害怕睡覺」(scared to sleep / dread bedtime)：床變成戰場，躺下便是煎熬。她開始出現心跳加速、肌肉繃緊、腸胃不適，甚至在公司開會時突然感到一陣窒息般的恐慌。

她以為只是「壓力大」，直到連續一星期幾乎沒睡，連基本計算都頻頻出錯，才終於走進輔導室。

【第一步：辨識身體的「假警報」】 初次見面，Janet坐在沙發邊緣，雙手緊握，語速急促地描述著自己的狀況：「我知道沒什麼好怕，但身體就是不聽話。」輔導員沒有急著給建議，反而請她先留意身體的感覺。 「你現在感覺到什麼？」 「心跳很快，肩膀很緊，好像隨時要發生什麼壞事。」 輔導員輕輕點頭：「你的身體正在啟動『焦慮警報系統』(Anxiety Response System)。這個系統原本是為了幫助我們應付真正的危險，比如遇到野獸時逃跑。但當壓力長期存在，這個系統會變得過度敏感，即使沒有即時威脅，它也會誤報：就像家裡的防盜器，因為太敏感，連風吹過都響起來。」

Janet恍然大悟。原來她的身體不是「軟弱」，而是一直在為她「備戰」。

【第二步：用腹式呼吸，關掉警報】 輔導員分享的第一件事，很簡單，卻很關鍵：腹式呼吸。 「你平時呼吸都在胸口，又快又淺，這會讓身體以為自己處於緊張狀態。試試把呼吸帶到腹部。」 Janet半信半疑地躺下來，將手放在肚臍下方。輔導員引導她：「吸氣時，想像把氣送到手的位置，讓手微微升起；呼氣時，慢慢從嘴巴吐出，像吹一根很輕的羽毛。」 起初她覺得不自然，甚至有點暈眩。但反覆幾次後，她發現心跳真的慢了下來。那種「隨時要爆炸」的感覺，悄悄鬆開了。

輔導員解釋：「腹式呼吸能直接刺激副交感神經系統，這是身體的『煞車系統』。當你學會用呼吸煞車，焦慮警報就不會一直響個不停。」

【第三步：打破「睡不著」的二次焦慮】 最令Janet困擾的，其實不是最初的壓力，而是後來衍生的「對失眠的恐懼」。每到傍晚，她就開始想：「今晚會不會又睡不著？」這種預期性焦慮，反而讓她更難入睡。 輔導員【註1】用了認知行為治療 (Cognitive Behavioural Therapy, CBT) 中的一個概念：「睡眠壓力」愈大，反而愈難放鬆。她建議Janet不要再「努力睡覺」，而是學習「漸進式肌肉放鬆」：從腳趾開始，逐一繃緊再放鬆每一組肌肉，讓身體在非睡眠狀態下體驗「深層放鬆」的感覺。

「當你不再把『睡著』當成任務，身體才有機會自然入睡。」 Janet開始練習。每晚睡前，她不再看時鐘，而是專注在呼吸與肌肉放鬆之間。起初仍會輾轉，但她告訴自己：「睡不著也沒關係，我至少可以讓身體休息。」奇妙的是，當她放下「必須睡著」的執念 (Obsessiveness)，睡意反而悄悄來訪。

【告別失眠路的Janet】 三個月後的一個下午，Janet傳來訊息：「昨晚我睡了六小時，中間沒醒過。」 她「依然」面對業績壓力，「仍然」有開不完的會議，但她「學會」了在會議前做三次腹式呼吸，在睡前做漸進式放鬆。她的身體不再隨時處於戒備狀態，而她也終於明白：焦慮不是敵人，而是身體在說話。當我們願意聆聽，並用溫和的方式回應，它便會慢慢收起警報。