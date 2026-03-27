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生活
出版：2026-Mar-27 10:02
更新：2026-Mar-27 10:02
EC心理微職Fun

一句拯救焦慮同事的話：你剛才的意思是…

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一句拯救焦慮同事的話：你剛才的意思是…

一句拯救焦慮同事的話：你剛才的意思是…

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在香港這個節奏急促、分秒必爭的職場環境裡，我們常常以為「做得快」就是能力，「聽得明」是理所當然。但現實卻是：很多誤解與壓力，正正源於我們自以為「聽懂了」。

一句拯救焦慮同事的話：你剛才的意思是…

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【一句短訊，心跳加速】

George 是我的一位讀者，三十出頭，在一間跨國企業的中環辦公室任職項目主任。他為人細心、責任感強，卻在過去一年陷入情緒的低谷。他的問題，不是工作能力，而是「與上司溝通」。

George 的上司是典型的高效型主管，說話快、指令短，習慣用電郵三句交代完一個項目。George 每次收到訊息，總會反覆閱讀、猜測「他是不是在暗示我做得不夠？」、「他沒有加表情符號，是不是不滿意？」漸漸地，他開始害怕收到上司的訊息，每次電話響起，心跳便加速，手心冒汗。

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這種情況持續了數月，George 開始出現社交焦慮症 (Social Anxiety Disorder，簡稱 SAD / 亦可稱為 Social Phobia) 與廣泛性焦慮症 (Generalized Anxiety Disorder，簡稱 GAD)的徵狀：他害怕與上司一對一開會，甚至在茶水間碰見對方也會不自然；放工後腦海仍不斷回放對話細節，反覆檢討自己是否「說錯話」。睡眠質素急劇下降，連帶影響日間工作表現，形成惡性循環。

 

一句拯救焦慮同事的話：你剛才的意思是…

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【從「自責」到「看見」】

後來，George 在太太鼓勵下，約見了輔導員【註1】。他本以為輔導是「有問題的人才需要」，但第一次會面，輔導員便讓他鬆了一口氣：沒有批判，只有耐心的梳理。

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輔導員沒有急於教他「如何應對上司」，而是先幫助他看見一個關鍵：他把每一次誤解，都歸因於自己「能力不足」或「上司不喜歡自己」，卻從未想過，那可能只是溝通方式的差異。

原來，George 的上司習慣以「精簡」為效率，而 George 習慣以「細節」為安全。兩者沒有對錯，只是風格不同。但當 George 把「理解不到」等同於「我不夠好」，焦慮便由此滋生。

輔導員於是為 George 安排了溝通技巧訓練，當中最核心的，是「主動澄清」(Active Clarifying) 的能力。George 學習在溝通中放下猜測，改用具體的句子確認對方意思。輔導員教他，當感到模糊時，可以禮貌地問：

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「為確保我理解正確，你剛才的意思是……嗎？」

「這部分我想多了解一點，可以再解釋一下嗎？」

這些句子看似簡單，但對 George 來說，卻像一道救生索：它讓他從「猜測」走向「核實」，從「自責」走向「合作」。

輔導員還特別強調一個心態轉變：把誤解歸因於「溝通方式差異」，而非「個人能力問題」。這讓 George 明白：問問題不代表自己蠢，反而代表自己專業、認真。

一句拯救焦慮同事的話：你剛才的意思是…

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【三句廣東話，救回職場日常】

為了將技巧內化 (internalize)，George 開始了 「澄清三句式」練習。他把三句廣東話句子寫在便利貼上，貼在電腦螢幕邊緣，每天刻意提醒自己：

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「等我確認一下，你係講緊……？」

「我想問清楚少少，你對我呢部分有冇咩具體要求？」

「唔好意思，我怕自己跟錯，可唔可以講多次？」

最初，他覺得很不自然，擔心上司覺得他煩。但當他第一次戰戰兢兢地問出第一句時，上司只是頓了一下，然後清晰補充了三個重點。George 這才發現，原來上司從不介意被問；反而因為他「肯問」，減少了來回修改的時間。

一句拯救焦慮同事的話：你剛才的意思是…

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【從焦慮中走出來】

漸漸地，George 的焦慮紓緩了。他不再在深夜反覆思考「今日有冇講錯嘢」，因為他學會了在當下澄清 (Prompt Clarification) 上司的沉默解讀為否定，因為他已經用行動為自己建立了一道安全網。

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George 的故事，讓我想起一句話：「誤解，往往不是因為聽不懂，而是因為不敢問。」

在香港職場，我們太習慣「估」，卻忘了「問」才是真正的專業。主動澄清，不是軟弱，而是對自己與對方的一種尊重。

若你身邊也有朋友像 George 一樣，正面對與上司或同事溝通困難而愈來愈焦慮、退縮，甚至出現身心徵狀……請你將這篇文章轉發給他。

因為有時候，一句「你剛才的意思是……嗎？」，就可以把一個人從無止境的自我質疑中，拉回來。

你的一次分享，或許就是那位朋友開始改變的契機。

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**** 倘若您懷疑身邊的親友，正受情緒困擾，可參考這簡便索引【註2】****

【註1】https://www.instagram.com/ec.psy

【註2】https://www.edgarchow.com/search.html

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