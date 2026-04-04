若工作意義可重新定錨

近日聽到：「工作流程早已爛熟於心，卻沒有任何一絲成就感……份工，只是為了糊口……」 其實：工作只是人生一隅：當意義重新定錨(Re-Anchoring)之後，工作的另一面，將可以變成……

【螺絲釘的日常：當工作只剩下糊口】 Zoe是我在一次業界聚會中認識的年輕行政人員。她任職於一家跨國企業的香港分部，職位不高不低，薪金說不上豐厚，卻也足夠讓她獨自租住一個小型單位，偶爾與朋友吃頓像樣的晚餐。然而，每次見面，她總是掛着一抹疲憊的微笑，像一杯放了太久的手沖咖啡，香氣仍在，卻早已失去了溫度。

「我每天早上睜開眼，第一個念頭就是：又要回去做那些毫無意義的事。」她曾經這樣形容自己的狀態。那份工作，她做了四年，流程早已爛熟於心，卻沒有任何一絲成就感。她形容自己像一顆螺絲釘，安分地轉動，卻不知道整部機器駛向何方。她說，那份工，只是為了糊口。 起初，她以為是疲勞。後來，失眠變成長夜裡的常客，連周末也無法真正放鬆，胸口像壓着一塊無形的石頭。情緒低落、失去動力、對曾經喜歡的攝影和遠足也提不起勁：她終於承認，那不是單純的「唔開心」，而是持續性憂鬱症(Persistent Depressive Disorder)與職業倦怠(Occupational Burnout)交織的泥沼。

【一張紙的轉捩點：輔導室裏的意義治療】 Zoe輾轉經朋友介紹，找了一位輔導員[註1]。她本以為對方會教她如何「轉工」或「減壓」，但第一次會面，輔導員只問了她一個問題：「你覺得，這份工作對你來說，是為了甚麼？」 她愣了一下，答：「錢囉！」 輔導員沒有否定她，反而輕輕點頭，然後向她介紹了一個心理學取向：意義治療(Logotherapy)。由維也納精神醫學家弗蘭克(Viktor Frankl)創立，核心信念是：人即使在看似無意義的處境中，仍能透過發掘個人意義而找到活下去的力量。

輔導員說，我們不必勉強自己熱愛每一項工作內容，但可以嘗試看清，工作如何作為一座橋，通往我們真正珍視的價值。 Zoe起初半信半疑。她心想，一份沉悶的行政工作，能通往甚麼價值？ 輔導員沒有急著說服她，而是給她一份簡單的練習：「工作意義重構」(Reframing the meaning of Work)。一張白紙，分成兩欄：左邊寫下從目前工作中獲得的具體東西；右邊寫下自己內心深處的人生價值觀。然後，逐一將左邊的項目，連接到右邊的價值。

【當金錢通往母親的輪椅：價值連線的瞬間】

Zoe回家後，坐在書桌前，執筆寫下： 左欄：金錢、穩定、每年二十天年假、兩個相處融洽的同事、處理合約時鍛煉到的法律知識。 右欄：家庭、自由、學習、安全感。 她望着那張紙，起初覺得兩欄毫無關聯。但慢慢地，連線浮現了。 「金錢」：不只是戶口數字，而是讓她能夠每月補貼住在老人院的母親，為她更換更舒適的輪椅：那是家庭。 「穩定」：讓她不必在焦慮中頻繁轉工，晚上能安心進修攝影課程：那是自由與學習。 「年假」：讓她每年一次與妹妹去一趟短途旅行，重建因工作忙碌而疏遠的關係：那也是家庭。

「同事的關係」：讓她在辦公室裡不至於孤立，情緒低谷時有人遞上一杯熱茶：那是安全感。 「法律知識」：雖然沉悶，卻是她一直想培養的專業素養，或許有天能運用到自己真正感興趣的領域：那是學習。 她寫着寫着，眼眶忽然熱了起來。原來那份她厭惡至極的工作，一直在默默支撐着她人生中最重視的東西。她不是為了「一份無意義的工」而每天爬起來，而是為了母親的輪椅、為了妹妹的旅行、為了晚上的攝影課、為了那份讓她可以安心追夢的穩定。

【從牢籠到橋樑：工作意義重構後的改變】 這份認知的轉變，沒有令她一夜之間愛上工作，卻讓她在走進辦公室時，肩上的重量輕了一些。她開始有意識地在處理合約時，告訴自己：「這是在磨練我的專業素養。」在加班時提醒自己：「這是維持生活穩定所付出的代價。」她甚至開始在午飯時與同事分享自己的攝影作品，把工作間的關係，從「純粹公事」轉化為情感上的支持。 三個月後，我再遇見Zoe。她的笑容不再勉強，眼神裏多了一種從容。 「我依然不會說我熱愛這份工，」她坦白地說，「但我不再覺得自己是在浪費生命。我終於明白，工作的意義，不一定要從工作內容本身找到。它可以是你人生價值的工具。當你看清了它為你承載了甚麼，那份重量，就不再是壓垮你的石頭，而是讓你不被吹倒的錨。」

【給城市裏的每一顆螺絲釘：請把這篇文章轉給他】 我望着她，想起弗蘭克說過的一句話：「人真正需要的，不是一種無壓力的狀態，而是為了某個有意義的目標而奮鬥。」 在香港這個事事講求效率、人人將「熱情」掛在嘴邊的城市，我們太容易陷入一種迷思：工作必須有意義，否則便是蹉跎歲月。但Zoe的故事提醒我們，意義往往不是直接從工作內容中提取，而是我們自己賦予的。你不需要愛上你的工作，但你可以看清工作如何愛着你的生活。 如果你身邊也有朋友像昔日的Zoe一樣，被困在倦怠與憂鬱的迷宮中，覺得自己只是一具為糊口而運轉的機器，請將這篇文章轉發給他。有時候，一張紙、一枝筆、一次意義的重構，便足以讓人在看似單調的日常中，重新找到走下去的理由。