職場高危的辜負老友症

忙到無朋友？別讓罪惡感吞噬你：從CFT學習自我慈悲 「我是不是一個很差勁的朋友？」 這是Eddy坐進輔導室後，說的第一句話。他眼神疲憊，語速很快，極像他正在中環辦公室匯報業績的狀況。Eddy任職跨國金融機構，每天工作十四小時，WhatsApp回不完，周末經常臨時被召喚。他最怕的不是業績未達標，而是深夜滑手機時，看見中學群組的聚餐照片：自己再一次缺席。 那種「對不起朋友」的愧疚，像一條慢慢收緊的繩索。

【背景：過度責任感下的適應障礙】 Eddy並非冷漠的人。相反，他太有責任感。他記得每位舊同學的生日、誰曾在他失戀時陪他飲酒、誰幫他改過CV。正因如此，每次錯過聚會、每次未能及時回覆長篇近況，他都覺得自己「欠了人情債」。久而久之，他開始逃避，甚至故意不看群組訊息。 Eddy的身體最先發出警號：持續失眠、腸胃不適、工作效率反而下降。他對自己說：「連basic友誼都維持唔到，我有咩用？」心理評估顯示，他出現適應障礙症(Adjustment Disorder)伴隨憂鬱情緒，並帶有強迫型人格障礙(Obsessive–compulsive Personality Disorder, OCPD)特質：不是那種要求整齊的強迫，而是過度的責任感與完美主義：他認為自己「必須」做到舊日的好友標準，否則就是失敗。

見輔導：慈悲聚焦治療 (CFT) 的轉捩點

【見輔導：慈悲聚焦治療 (CFT) 的轉捩點】 「你覺得一個真正關心你的朋友，會因為你忙而憎恨你嗎？」輔導員問。【註1】 Eddy沉默。 「還是說，真正令你痛苦的，是你對自己永無止境的審判？」 這是CFT(Compassion-Focused Therapy)的核心切入點。Eddy的「威脅—自我保護系統」長期過度活躍：他大腦不斷模擬「朋友失望、疏遠、討厭他」的畫面，激發強烈罪惡感。但事實上，沒有任何朋友責怪他。責怪他的，是他自己。 輔導員請他做一個簡單練習：閉上眼，想像最好的朋友處於同樣處境：每天超時工作、身心俱疲、無法出席聚會。他會如何對待那位朋友？

「我會話：『你已經好盡力，保重身體，得閒先再約。』」Eddy說。 「那麼，為何你不能對自己說同一番話？」 CFT要做的，正是將這種對他人的寬容，轉向自己。不是放縱，而是接納自己正處於一個極度忙碌的人生階段，並承認自己已在有限資源下盡了力。

Eddy開始每周記錄「自我慈悲日記」，三欄： 1) 觸發愧疚的事件(例：未能出席飯局) 2) 內在批評(例：「你永遠只顧工作」) 3) 慈悲回應(例：「我此刻需要休息，這不代表我不重視對方」) 關鍵轉變，Eddy接受了「有限度但高質量的維繫」：他不再要求自己像大學時代那樣頻繁見面，而是專注於： 生日時用心寫一段具體訊息 (不是「生日快樂」，而是「多謝你當年陪我見工，祝你新一年順心。」)

對方重要時刻主動問候 (升職、搬屋、失戀)

【對方重要時刻主動問候 (升職、搬屋、失戀) 】 每年一至兩次深度見面(Deep Talk) ，而非每月勉強出席半小時的快閃打咭聚會…… 三個月後，Eddy告訴輔導員，他發了一條語音給老友：「對不起，近半年太忙，但我冇忘記你。」對方秒回：「傻的嗎？我都忙啦，你唔好死撐就得。」 Eddy第一次在輔導員面前笑了，眼眶微紅。

【四處都有「Eddy」】 香港職場節奏瘋狂，我們習慣用「忙碌程度」來量度自我價值。但真正的友誼，從來不需你用burnout來換取。 若你發現自己或朋友因為無法維繫舊友誼而持續自責、情緒低落、失眠，請不要只說「放鬆啲」。試試像CFT所提及：停下來，問自己：我會用同一標準審判我最好的朋友嗎？ 若你認識朋友好像Eddy一樣，請轉發這篇文章。有時，一篇文、一句「你已經夠好」，就是慈悲的開始。 **** 倘若您懷疑身邊的親友，正受情緒困擾，可參考這簡便索引【註2】****