擺脫情緒黑洞的在職媽媽

當「陪伴罪惡感」成為情緒黑洞：一位在職媽媽尋回自我慈悲之路。

擺脫情緒黑洞的在職媽媽

【黑洞源自自責】 Betty 是典型的中環OL，早上八點出門，晚上八點回家是常態。她有一對六歲的雙胞胎，每次加班後趕回家，看見孩子已經被工人姐姐哄睡，床頭那本《bedtime story》只翻到第三頁：那是她上星期承諾陪他們讀的。她站在房門外，眼眶發熱，心底那句「我是不是很差勁的媽媽？」不禁又浮上來。 這種感覺不是偶然。每星期至少三晚，Betty 都會在深夜滑手機看其他媽媽在IG分享親子手作、去公園、煮晚餐的照片，然後陷入強烈的自我責備。她開始失眠、對本來喜歡的瑜珈失去興趣，甚至在公司開會時突然鼻酸。最令她害怕的是，有一天孩子說：「媽咪，你成日都唔笑」，她才驚覺自己已經很久沒有真正快樂過。

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【由確診到輔導】 她被家庭醫生轉介到臨床心理學家，確診為適應障礙症 (Adjustment Disorder) 伴隨憂鬱情緒，後來更惡化為重度憂鬱症 (Major Depressive Disorder, MDD)。 後來輾轉尋求輔導服務【註1】；輔導室裏的轉捩點：不是「做多啲」，而是「唔好再鬧自己」…… Betty 最初見輔導時，不斷重複：「如果我辭職，佢哋會開心啲。」輔導員沒有急著給時間管理建議，反而問她：「你有冇試過，用你對朋友嘅語氣，同自己講一次？」 那一問，Betty 哭了。 她發現自己對朋友總是溫柔：「你已經好盡力啦。」對自己卻是：「你唔夠好，你虧欠咗仔女。」

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【慈悲聚焦治療】 輔導員引入慈悲聚焦治療（Compassion Focused Therapy, CFT），幫助 Betty 理解：那份排山倒海的罪惡感，源於人類演化出來的「威脅－自我保護系統」：大腦把「不能陪伴孩子」解讀為「威脅」，觸發焦慮和自我批評，試圖鞭策自己做得更好。但對一個已經每天工作十小時的在職媽媽來說，這種鞭策只會變成情緒上的自我懲罰。 CFT 的核心不是消除罪惡感，而是培養「自我慈悲」：承認自己正在有限資源下盡最大努力，並且學習欣賞這份努力，而非被「未達標」的念頭淹沒。

輔導員帶 Betty 做一個簡單練習：閉上眼，想像自己以一個慈祥的第三身角度，看着那個趕工完拖着疲憊身軀回家的 Betty，然後在心裏說：「你已經好努力，辛苦晒。你唔係唔愛佢哋，你只係得二十四小時。」 Betty 最初覺得「好假」，但重複做了幾星期後，她發現自己深夜再滑IG時，第一次對自己說：「佢哋有佢哋嘅生活，我有我嘅限制。我唔需要做完美媽媽，我只需要做一個足夠好嘅媽媽。」

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【從「陪伴罪惡感」到「高質量陪伴時段」】 有了自我慈悲的基礎，Betty 不再強迫自己「擠更多時間」，而是與輔導員一起設計了一個現實可行的方案：「高質量陪伴時段」。 她跟雙胞胎約定，每晚 7:45pm 至 8:15pm 是「媽咪專屬時間」：三十分鐘，手機關靜音、電腦合上、公司訊息不回。她會問孩子：「今日你嘅『最好時刻』(Best Moment) 同『最難時刻』(Hard Time) 係咩？」然後一起畫畫、玩積木，或者純粹攬住傾偈。 頭幾次，孩子會問：「媽咪你一陣係咪又要做嘢？」Betty 誠實答：「係呀，但呢三十分鐘，我係完全喺度㗎。」

她不再用「陪伴時數」衡量自己。有一晚她太累，只陪了二十分鐘就坐在沙發上睡着了，孩子竟幫她蓋被。她醒來後沒有自責，反而對自己說：「佢哋知道我愛佢哋，唔係因為我陪得耐，而係因為喺嗰段時間，我全心全意。」 三個月後，Betty 的憂鬱症狀明顯緩和。她依然是在職媽媽，依然無法每天陪孩子吃晚飯，但她不再被罪惡感綁架。她學會了在有限中創造親密，在限制中欣賞自己。

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【足夠好比完美更好】 各位在職父母：你唔需要完美，只需要「足夠好」！ 如果你也像 Betty 一樣，經常因為無法陪伴子女而自責，請嘗試停一停，問自己：你會用同樣嚴厲的標準去批評你最好的朋友嗎？ 自我慈悲不是放任，而是讓你有力量繼續走下去，而不被情緒淹沒。高質量陪伴時段不需要很長，三十分鐘、甚至十五分鐘都可以，重點是「在場」與「專注」。 如果你身邊有朋友類似 Betty，日日被罪惡感折磨，請你將這篇文章轉發。有時，一份理解，就是他們走出黑洞的第一道光。