戰勝轉行心魔的求職者

轉行不成，反陷恐懼深淵？從Wilson的經歷看如何打破求職心魔。

戰勝轉行心魔的求職者

【去或留的忐忑】 「我是不是這輩子都只能做這份工？」這是Wilson第三次在深夜傳來的訊息。35歲，任職銀行後勤部門八年，每天對着報表與系統，他說自己像一部生鏽的機器，「冇壞，但亦都唔知仲可以轉動幾耐。」 Wilson一直想轉行進入數碼營銷行業，但每次打開求職網站，看着那些「需具備兩年相關經驗」、「熟悉SEO/SEM」(Search Engine Optimization搜尋引擎最佳化 / 搜尋引擎行銷 Search Engine Marketing) 的要求，他便感到手心冒汗、心跳加速，最終關掉瀏覽器。他甚至開始避開朋友的聚會，怕被人問起「近排做緊咩？」。連續三個月，他連一封求職信也沒有寄出。

戰勝轉行心魔的求職者

【竟然是「它」出現了】 從心理學角度看，Wilson的情況已不僅是「唔夠膽試」。他出現了典型的特定情境恐懼症 (Specific Phobia)：對求職相關場景 (如撰寫履歷、瀏覽招聘廣告、想像面試) 產生強烈焦慮反應；同時伴隨適應障礙症 (Adjustment Disorder)，因為無法應對轉行帶來的壓力，情緒持續低落，影響日常作息與自我價值感。簡單來說，他的大腦將「轉行」與「威脅」劃上了等號。 Wilson後來經朋友介紹，找了一位能夠支援生涯規劃的輔導員【註1】。

戰勝轉行心魔的求職者

【轉捩點】 第一次見面，輔導員沒有急於給他「解決方案」，而是先讓他完整地說出這一年來的挫敗感。「我聽完之後，只是問了他一句：『如果今日你唔使擔心錢、唔使擔心人哋點睇，你最想喺新行業做嘅第一件事係咩？』」輔導員事後跟我分享，Wilson聽完愣了好幾秒，然後說：「我想知呢行嘅人平時係點諗嘢。」 這就是轉捩點。 輔導員沒有叫他「勇敢啲」，也沒有逼他立刻投履歷。他們用了一次會面的時間，做了一份興趣 (Interests) 與 技能 (Skills) 測評，結果顯示Wilson的數據分析能力其實正是數碼營銷行業需要的資產，他只係：「唔知點樣將銀行嗰套「翻譯」過去」。接着，輔導員陪他做了一件事：將「轉行」這個大目標，拆解成五個小步驟：資訊訪問、短期課程、義工經驗、建立作品集、正式應徵。

Wilson選擇了最簡單的第一步：人物專訪計劃。

戰勝轉行心魔的求職者

【新計劃的第一步】 他為自己定下一個承諾：每星期聯絡一位數碼營銷行業的從業者，進行20分鐘的資訊訪問 (Informational Interview)。他透過LinkedIn找到第一位受訪者：一位從會計轉行做營運經理的女生，他誠懇地寫了一條訊息：「我係一個想轉行嘅銀行後勤同事，唔需要介紹工作，只想用20分鐘了解你嘅真實日常。」對方竟然答應了。 第一個20分鐘，他問了三個問題：「你每日最花時間嘅工作係咩？」、「你覺得新人最易犯咩錯？」、「如果當年冇人脈，你會點入行？」通話結束後，Wilson說自己「成個人大咗」：原來行業並非鐵板一塊，原來對方也是靠自學和義工項目入行。

之後的八星期，他訪問了數據分析師、社交媒體策劃、甚至一位freelance廣告撰稿員。每一次對談，他都整理成筆記，漸漸地，他開始懂得行業的語言、理解哪些技能是真的必須、哪些是「寫喺度但可以邊做邊學」。他不再害怕求職廣告上的「要求」，因為他已經從真實從業者口中知道，那些要求「唔係聖旨」。

戰勝轉行心魔的求職者

【新計劃的下一步】 三個月後，Wilson報讀了一個短期數據可視化課程 (由受訪者推薦)，並主動為一個非牟利機構義務製作社交媒體報告。他仍然未正式轉行，但他的求職恐懼已經大幅減輕。他說：「我而家唔係諗『我夠唔夠資格』，而係諗『我仲可以問邊個、學邊樣』。」

戰勝轉行心魔的求職者

【與它共存】 Wilson的故事不是一個「成功轉行」的童話，而是一個成功與「恐懼共存」的真實案例。他沒有神奇地消除焦慮，而是學會了用行動去稀釋恐懼。資訊訪問的最大作用，不是獲取情報，而是讓大腦從「未知的威脅」轉變為「已知的挑戰」。 如果你正面對類似困境，不妨試試Wilson的「人物專訪計劃」：每週一人，20分鐘，不問有冇工開，只問真實日常。你會發現：很多門檻，其實是我們自己想像出來的。 而如果你身邊有朋友像Wilson一樣：明明有能力，卻被困在恐懼與自責的循環中……請你將這篇文章轉發給他。不必說「加油」，不必給建議，只需讓他知道：有人明白這種感受，而且，有一條很具體的路，可以慢慢行。