同事的進度，跟我的情緒搭上了…

別人的進度，竟然影響到Paul的焦慮！今期主要探討：從「遷怒於同事」到「合作進度表」的轉變。

那位永遠拖進度的同事 Paul，三十出頭，任職廣告公司。能力強、責任心重，卻有一個讓他幾乎崩潰的困擾：一位每次合作都將工作壓到死線前晚才動工的同事。 起初，Paul「好聲好氣」提醒，後來變成每日「追魂」訊息，最後在會議室裡「拍枱」大罵。但罵完之後，焦慮沒有減少，反而更嚴重。他開始出現典型的廣泛性焦慮症(Generalized Anxiety Disorder, GAD)症狀：不是為自己擔心，而是「因為對方的表現而焦慮」。 他會半夜驚醒，腦中自動重播對方尚未交出的檔案；周末陪家人飲茶，手機一震便心跳加速。更糟的是，間歇性暴怒障礙症(Intermittent Explosive Disorder, IED)也找上門：平時溫文的他，會在對方第三次延期時突然失控，摔電話、踢櫈、衝口而出「你到底有冇腦㗎？」事後又自責不已。

從「指責對方」轉向「解決問題」 「我知自己反應過大，但佢真係好過分囉！」Paul坐在輔導室裡，雙手握緊紙杯。 輔導員 [註1] 沒有否定他的憤怒。但在接納輔導的框架下，輔導員引導他看見一個關鍵轉折：他的焦點長期鎖在「指責對方」，卻從未進入「解決問題」的軌道。 換句話說，他花了一百分力氣去證明對方有錯，卻沒有花十分力氣去設計一個「即使對方拖延，系統也能運作」的方法。 輔導員引領著Paul開始練習問題解決與溝通技巧。第一步很簡單：下次合作開始時，不抱怨過去，只談「今次點樣一齊順啲」。Paul學習用具體、非批判的語言提出要求，例如：「我希望今次可以星期三前收到初稿，咁我星期四仲有時間整合。你覺得咁嘅時間得唔得？如果唔得，你提一個你做得到的日期。」

反主為客 這不是懦弱，而是把責任放回對方手上：「你的承諾，你自己負責」。 練習：將「提醒」變成計劃的一部分 第二步更關鍵：將「提醒」變成計劃的一部分，而非個人的嘮叨。Paul開始推行 「合作進度表」。每次專案啟動，他會主動開一個簡單的Google Sheet，列明： 1) 每個階段的完成日期 2) 中間檢查點 (例如完成50%時互相知會) 3) 每次提醒的預定時間 (例如死線前三天、前一天) 他在第一次會議中這樣說：「呢個進度表係我哋嘅共同工具，到時系統會自動提醒，唔係我個人追你。」這一句話，奇蹟地改變了權力動態：提醒不再是「Paul煩人」，而是「計劃的一部分」。

舒緩：進度表承擔了焦慮的容器 練習初期並不順利。第一次使用進度表時，同事照樣遲交。但Paul沒有暴怒，而是按表上寫的「死線前三天」傳訊息：「提一提你，星期三前需要初稿，有冇咩要幫手？」對方依然遲了一日，但Paul發現：自己的焦慮下降了六成。因為他不再需要無時無刻監察對方，進度表承擔了那個焦慮的容器。 三個月後，Paul告訴我，他現在能安然吃完一頓晚飯而不看手機。不是因為同事變勤力了，而是因為他終於明白：你不能控制別人的節奏，但你可以設計一個不讓自己崩潰的流程。

如果你認識像Paul這樣的朋友 職場上，為別人拖延而焦慮、暴怒、自我懷疑的人，遠比我們想像的多。他們不是控制狂，而是責任感太重，卻找不到出口。 若你身邊有朋友像Paul一樣：為同事的進度失眠、摔電話、周末無法放鬆……請把這篇文章轉發給他。也許他需要的不是更強的情緒壓抑，而是一份簡單的進度表，和一句：「我哋一齊睇下點樣解決，唔係追究邊個錯。」 Paul想透過筆者送各位讀者一句：「接納不能改變的，改變可以處理的。」 **** 倘若您懷疑身邊的親友，正受情緒困擾，可參考這簡便索引 [註2] ****