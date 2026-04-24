香椿芽的食用安全風險

雖然香椿並非香港本地產物，但說到香椿芽的美味，我總會想起我們香港人的一句俗語：「早買早享受，遲買平兩舊」——這與香椿芽的老嫩程度、新鮮度與當中的成分有密切關係。 香椿芽因獨特的香氣被譽為「樹上蔬菜」，但在食用安全上，我們必須關注亞硝酸鹽(nitrite)的問題。香椿在生長過程中會吸收土壤中的氮，轉化為硝酸鹽(nitrate)。隨著芽尖不斷長大(老熟)，或是採收後在室溫下長期存放，其中的硝酸鹽會被植物內的還原酶轉化成亞硝酸鹽。一般而言，愈鮮嫩的香椿，亞硝酸鹽含量愈低；相反，存放時間愈長或愈老的香椿，亞硝酸鹽含量愈高。

正因如此，當初春產季揭開序幕時，香椿芽因其鮮嫩與稀有，每市斤價格可高達二百元人民幣甚至更高，堪稱蔬菜中的天價。然而，隨著時間推移至春末產季尾聲，香椿芽的亞硝酸鹽含量因氣溫升高而增多，纖維也因木質化而變得粗糙，風味與質感均走下坡，價格自然大幅下滑，果真是「平兩舊」才可賣出了。

攝取過多亞硝酸鹽會對健康造成急性與慢性的雙重危害。急性中毒方面，它會引發「高鐵血紅蛋白症」，使血液失去攜氧能力，導致口唇與皮膚青紫(發紺)、頭痛、心跳加速，嚴重時甚至呼吸困難或致死，症狀通常在攝食後30分鐘至3小時內爆發。在慢性風險上，亞硝酸鹽在胃酸環境下會轉化為強烈致癌物亞硝胺(Nitrosamines)，長期攝入將顯著增加患上胃癌、食道癌及肝癌的風險。 因此，食用香椿芽的要訣在於「吃嫩不吃老」，且務必將之汆燙(中國內地用語為「焯水」，香港粵語稱之為「飛水」或「出水」)。這是確保安全最重要的步驟：用滾水燙30秒至1分鐘，可去除80%上的亞硝酸鹽，同時能保持香椿翠綠的色澤。買回來的香椿若不及時食用，亞硝酸鹽會迅速累積；若要長期保存，建議先汆水後再行冷凍。

香椿芽這東西，生長在高大喬木上，且必須趁其鮮嫩方稱美味，若時機不對或處理不當，便會帶來健康風險；萬一誤採臭椿而食，更是活受罪。如此刁鑽的食材，偏偏令中國人千百年來為之傾倒。下期就讓我們一起探索香椿芽究竟有何魅力，能讓饕客們如此癡迷。