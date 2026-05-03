身心同療——當黃帝內經遇上心理學，從社區講座看預防性保健的整合之道。

看似老生常談的講座 上周六下午，於一間社區中心，一場名為「身心健康由我開始」的兩小時講座。講台上兩位主角，風格迥異，卻意外地產生了奇妙的化學反應。 一位是陳紹輝博士：退役消防處救護員、執業中醫師、南方醫科大學中西醫結合博士，身兼僑港中醫師公會監事長及中醫藥研究學院院長。另一位是周朗[註1]：心理學一級榮譽畢業生、美國心理學會及輔導學會會員、NLP執行師及敘事治療輔導員。

兩位背景截然不同的專家，卻有一個共同的願景：走進社區，替基層市民提供預防性保健講座。一個講中醫、一個講心理輔導，交替登場，卻讓在場的幾十位街坊：從退休長者到劏房媽媽……帶走的不只是筆記，還有一份被理解、被啟發的踏實感。

從「身體」到「身心」：一條未曾斷裂的線索 講座一開始，陳紹輝博士便以黃帝內經打開話題。他引用《靈樞‧師傳》那句經典：「告之以其敗、語之以其善、尋之以其便、開之以其所苦。」意思是：先告訴病人甚麼行為會令病情惡化(告之以其敗)，再引導他們看見改變的好處(語之以其善)；協助找到最適合他們生活節奏的方法(尋之以其便)，最後，也是最重要的一步：打開他們心中真正的苦處(開之以其所苦)。

我留意到台下有幾位聽眾微微點頭。一位中年女士在筆記本上寫下「開之以其所苦」六個字，用力畫了圈。 有趣的是，周朗隨後分享的輔導框架，竟與這千年古訓遙相呼應。他說，在敘事治療與NLP的實踐中，他同樣會先協助來訪者看見「問題對自己的影響」(告之以其敗)，再發掘例外經驗與優勢資源(語之以其善)，然後一起設計可行的小步驟(尋之以其便)，最後，在安全的關係中，讓壓抑的情緒與創傷得以被聽見、被接納(開之以其所苦)。 一個是中醫典籍，一個是當代心理學，卻像同一條河流的上游與下游。

情志病以開為治：被遺忘的身心相關性 陳紹輝博士特別提到黃帝內經對「情志病」的看法：「以開為治」。甚麼是「開」？不是開藥，而是打開鬱結的心扉。中醫早就發現，長期的憤怒、憂思、悲傷、恐懼，會直接影響五臟六腑的氣機運行。所謂「怒傷肝、喜傷心、思傷脾、憂傷肺、恐傷腎」，不是比喻，而是千百年臨床觀察的結晶。 「很多人以為中醫只把脈開藥。」陳博士在講座中笑着說，「其實黃帝內經的治療核心，從來不離開人的情緒與生活處境。」

他舉了一個例子：一位長期失眠的基層婦女，試過安眠藥、針灸、食療都效果有限。後來在講座後的個別諮詢中，她才哭着說出來——不是身體有病，而是擔心住在劏房的女兒會被欺凌。「你以為我們只醫失眠？其實我們醫的是那顆放不下的母親的心。」 這句話，全場靜默了兩秒。 周朗接着補充：「現代心理學所謂『心身醫學』(Psychosomatic Medicine)，講的正正就是情緒與身體的雙向影響。慢性壓力會引發免疫失調、腸胃問題、頭痛甚至心血管疾病。反過來說，當我們處理了心理的『結』，身體的『痛』也常常會隨之緩解。」

這正是「身心的相關性」：不是玄學，而是科學與傳統智慧的交匯點。

兩種工具，同一種溫度 講座的形式很簡單：陳紹輝負責「身體」部分，周朗負責「心理」部分，兩人交替出場。 陳博士教大家找到「內關穴」、「太衝穴」，分享針對失眠與焦慮的食療——百合、蓮子、小麥、紅棗煲湯，既平價又安全。他還帶來一條簡單的「鬆筋棒」，帶領全場一起做了五分鐘健康操。台上台下，肩頸拉伸的嘆氣聲此起彼落。 周朗則用生活片段打開話題：「你試過半夜醒來胡思亂想嗎？」「你有冇成日同自己講：唔得㗎，我做唔到㗎？」他分享了一個沒有標籤、只保留情緒軌跡的個案故事，講一位失業父親如何在日常微小儀式中逐步找回掌控感。他又播放了半首流行歌：陳奕迅的《今日》，邀請大家閉眼聆聽歌詞：「抬頭吧，黑暗過後會是晨曦」。有人輕輕哼唱，有人眼泛淚光。

有趣的是，當周朗講到「自我接納」時，陳博士會笑着接話：「我哋中醫都話：唔好同自己身體打仗。你鬧自己點解瞓唔着，只會更瞓唔着。」台下笑聲一片。

對自己、對別人：四句心法貫穿全局 講座尾聲，兩位講者一起帶出他們共同的核心價值，也是我認為整場講座最動人的部分： 對自己：認識、接受、改善、發揮。 對別人：認識、體諒、欣賞、支持。 簡單十六個字，卻道盡了預防性保健的真正精髓。 為甚麼？因為如果一個人無法認識自己的情緒與身體信號，就不可能真正「改善」；如果從未體諒自己的限制，也就無法「發揮」潛能。而人與人之間，若缺乏「認識與體諒」，再多的健康知識也難以轉化為行動：因為孤獨與疏離，本身就是一劑最毒的慢性藥。

陳博士引用了一句古籍：「上工治未病。」最好的醫生，是在疾病形成之前就已經介入。而這種介入，從來不只是針灸或藥方，而是讓人重新看見自己生命的可能性。 周朗則用一句話總結：「預防性心理健康，不是等崩潰才去補救，而是像食飯飲水一樣，成為日常。」

身、心、社、靈：一場講座的完整收穫 散場時，我與幾位參加者聊了幾句。一位六十多歲的伯伯說：「我本來諗住嚟攞湯包食譜，點知聽聽吓喊咗。不過喊完又好似鬆咗。」另一位年輕媽媽說，她學到了按壓太衝穴來平復對兒子的怒氣，「原來嬲之前，可以㩒吓自己隻腳先。」

兩個小時，穴位、食療、鬆筋棒，與生活片段、個案故事、流行歌交替出現。身體的技術、心理的洞察、社區的連結、靈性的觸動：身、心、社、靈，四個維度竟然在一場免費社區講座中同時被照顧到。 回程路上，我想起陳博士講座中引用的一句話，出自黃帝內經《素問‧上古天真論》：「恬惔虛無，真氣從之；精神內守，病安從來。」 現代心理學會這樣翻譯：當我們內心平靜而不過度焦慮，身體的自癒力才能運作；當我們不被外在評價與內在恐懼淹沒，疾病又從何而生？