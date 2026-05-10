放手，才能看見成長！一篇給無法放手的職場主管的文章。

完美主管的陷阱 Judy是任職於中環一間市場推廣公司的部門主管，手下有5個下屬。在外人眼中，她能幹、負責任、事事跟進妥貼；但只有她自己知道，每日回到辦公室，那股壓在心頭的窒息感有多真實。 每次分派工作，只要下屬做得不夠完美，Judy就會忍不住「自己執手尾」。開會前，她會連下屬的簡報也逐一修改，甚至直接重做。她說：「與其等他們出錯再補鑊，不如我一手做晒。」結果，她每天最早到、最遲走，連放假也用WhatsApp遙距指揮。漸漸地，下屬習慣了「等指令」，沒有人願意主動承擔責任。

Judy的狀況，正是典型的照顧者耗竭(Caregiver Burnout)：長期過度承擔別人的責任，最終身心俱疲。而她那種「只有我做才放心」、「不能容許任何差錯」的心態，也帶着明顯的強迫型人格障礙特質(Obsessive–compulsive personality disorder, OCPD：並非強迫症，而是過度追求完美、控制一切，無法彈性應對變數)。

有賴好友推一把 她的朋友看不過眼，半推半拉地帶她去見一位專做接納輔導的輔導員[註1]。Judy起初不情願：「我沒有病，只是下屬太廢。」但在輔導室裏，輔導員沒有急着教她技巧，而是先讓她說出那種「一放手就驚失控」的感覺。 「你驚的，其實是甚麼？」輔導員問。 「驚他們做錯、驚個客走、驚阿媽問責……」Judy苦笑，「總之驚自己冇咗份工。」 輔導員沒有否定她的焦慮，反而接納地說：「你咁緊張，係因為你好在意工作表現。但問題係，你將全世界的責任都揹上身，邊個會因此學到嘢？你自己又幾時可以抖吓？」

這句話像一道裂縫，讓Judy開始看見：她以為自己在維持質素，實際上是剝奪了下屬的成長機會，也親手把自己推入burnout的深淵。

授權技巧與容錯訓練 輔導的轉捩點，是授權技巧 (Empowerment Techniques)與容錯訓練(Fault-tolerant Training)。輔導員沒有叫她「一刀切放手」，而是教她學習容忍「夠好」而非「完美」的結果。每一次她想出手修改下屬的電郵或提案前，先問自己：這件事如果只做到70分，會不會真的死人？如果不會，就讓下屬自己完成。 Judy最初極不習慣。第一次忍住不改下屬的簡報，她整晚失眠，腦裏不斷replay「個客戶一定會覺得好樣衰」。但第二天，客戶沒有投訴，反而讚下屬「有誠意」。她才慢慢發現，世界沒有因為她鬆手而崩塌。

實戰工具：「授權階梯」四周計劃 為了更有系統地實踐，Judy開始了「授權階梯」計劃。她選了一位較主動的下屬阿杰，將一個小型宣傳項目拆解成不同步驟，並制定了四週授權階梯(Delegation Ladder)： 第一周：阿杰只負責觀察，Judy邊做邊解釋每個決策背後的原因。 第二周：阿杰在Judy指導下動手做，每一步由Judy現場覆核。 第三周：阿杰自己完成，完成後由Judy檢查和回饋，容許有小錯誤再修正。 第四周：阿杰全權負責，Judy只做最終簽核，但不對執行過程插手。 起初Judy總是心癢想介入，但她把「容錯清單」貼在電腦前，提醒自己：犯錯不是失敗，是成長的必經階段。

犯錯才能成長 有一週阿杰把預算表寫錯了一個數字，Judy幾乎想搶過鍵盤，但她深呼吸，只問了一句：「你覺得可以點執正？」阿杰花了一個下午找錯處、重算，反而記住了那個規格，之後再沒有犯過同樣錯誤。 三個月後，Judy的情況明顯舒緩了。她不再天天加班，下屬開始主動提出方案，阿杰甚至能獨立向客戶匯報。最令Judy 意外的是，團隊氣氛變好了：以往下屬怕被她罵，寧願扮無知；現在他們知道「做得唔完美唔會死」，反而更願意試新方法。 Judy說：「原來我最大的問題，不是下屬唔負責，而是我唔信人哋有能力負責。我以為自己做晒係最慳時間，結果係最攰。」