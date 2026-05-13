籌集千萬化險為夷的領袖

當職場計算效益，可能忘了計算信念 在金融風暴與疫情後遺交疊的2025年春天，香港的職場瀰漫著一股務實的焦慮：我們習慣計算成本，卻容易忘記計算信念。 這讓我想起一間會友不足80人、大多年過花甲的本地教會：美門浸信會[註1]。他們的故事，或許是這兩年筆者上過最動人的一堂領袖課。

美門的起點：從毒海到恩典，六十年的「家」 美門浸信會，一個隱沒在深水埗舊區的教會，有60年歷史。它的起點很特別：是一群曾經深陷毒海的過來人，在信仰中找到更新，繼而建立的「家」。這些年，教會經歷過兩代人的血汗承傳，從曾經的「更生人士中途站」，變成今天銀髮族的祈禱據點。說實話，當我第一次受邀到訪時，我心裡「打了個突」：在追求「活力」、「年輕化」、「創新」的教會增長術語氾濫的年代，一間平均年齡超過60、會友不足80人的教會，還有將來嗎？

然而，上帝往往用最荒謬的困境，逼出最奇蹟的轉變。

危機降臨：迫遷、青黃不接，與一位80歲的領袖 2025年中，業主一紙通知，收回了他們使用了數十年的舊址。消息來得突然，像許多香港小機構一樣，他們陷入「無處敬拜」的恐慌。第二代領袖葉太[註2]，一位年屆80、腰板挺直、目光如炬的女士，成了這條船的船長。坦白說，在職場，80歲已是被社會溫柔勸退的年紀，但她的反應令我驚訝：她沒有怨天尤人，反而平靜地對會友說：「這是上帝逼我們離開安舒區。」 「安舒區」三個字，對這群長者而言，不是懶惰的代名詞，而是半輩子用眼淚與禱告建立起來的安全感。要離開，談何容易？而且，資金有限、人力老化，內部更有嚴重的年齡斷層：年輕人？幾乎沒有。要發展青少年事工？在普遍邏輯看來，這是天方夜譚。

但葉太深信：正因為窮途末路，才會看見神蹟。她沒有選擇「求存」：找一個更便宜的貨倉苟延殘喘，而是大膽地提出一個看似不可能的目標：在短時間內找到新址，而且不能中斷聚會，更要趁機啟動青少年事工。

奇妙之旅：樓市低位、樓上教會放盤，與一輛旅遊車 奇妙的轉折來了。適逢香港物業價格處於近年低位，他們竟然在兩公里範圍內，遇上一間正準備放盤的樓上教會。那地方比舊址大、間隔工整，而且鄰近學校與社區中心：正是發展青少年事工的理想地點。 最戲劇性的一幕，發生在「睇樓」當天。葉太包了一輛旅遊車，帶著數十名會友浩浩蕩蕩出發。業主代表原本以為只會見到一兩位決策者，結果電梯門一開，湧出來的是拿著柺杖、互相攙扶的銀髮大軍。他們在單位內四處打量，觸摸牆壁、量度窗戶、討論光線：那畫面不像商業視察，更像一家人去看未來的新居。

眾志成城：不是強勢領袖，而是集體決策 參觀完畢，葉太站在業主代表面前，從容地問大家：「你們喜歡這個地方嗎？有沒有問題？」 台下舉手發問的，不是「投資回報率」或「租約條款」，而是： 「如果我住天水圍，有咩車可以直接到？」 「請問呢度嘅傢俬係咪跟埋？」 「如果唔連傢俬，價錢可唔可以平啲？」 業主代表幾乎當場愣住：他大概從未見過這樣的「買家」。沒有律師團，沒有測量師，只有一群老人家認真地討論著交通路線與二手傢俬。而更令人動容的是：葉太沒有強行主導決定，她耐心聆聽每個看似「不專業」的提問，然後容讓整個群體共同商議。最終，他們在一周內落實了決定：不是強勢領袖的個人意志，而是一次真真正正的集體決策。

三個月的神蹟：千萬資金、二手物資、全民分工 接下來的三個月，簡直是一場迷你版的「出埃及記」。 他們的銀行戶口資金不足，卻在短時間內籌集了過千萬港元：有會友拿出退休金、有已移居海外的舊會友匯款支持、甚至有吸毒更生人士用僅餘的積蓄奉獻、更有一位把收集了幾十年的零錢(散紙、硬幣)，以匿名的身份奉獻，他/她千叮萬囑：不能讓家人知道。 他們沒有預算聘請專業的室內設計公司，於是弟兄姊妹自己動手：做裝修的負責裝修、做文書的負責申請牌照、年輕一點的(其實也中年)負責上網收集二手物資：桌椅、兒童玩具、影音系統，大部分來自各方捐贈。

螞蟻搬家：旅遊車上的詩歌，10分鐘的「出埃及記」 我親眼見證搬遷當日的情景。那也是我職業生涯中，最難忘的一次採訪。 那個周日早上，他們在舊會址舉行最後一次崇拜。唱完最後一首詩歌，關上那扇用了數十年的大門後，沒有人落淚。反而，他們像早有默契一樣，各自提起一些重要物資：聖經、十字架、書籍、文件箱，然後一步一步走下樓梯，登上教會預備的旅遊車。短短10分鐘車程，他們一起唱著懷舊的詩歌，歌聲沙啞卻篤定。 下車一刻，我看見數十位白髮長者，雙手提著物資，緩緩步向新址。那畫面，不像搬遷，更像「螞蟻搬家」：微小、緩慢、不起眼，但沒有一個人掉隊。

聖經中的「出埃及記」是流奶與蜜之地的應許，但過程要過紅海：前無去路，後有追兵。美門教會的「紅海」，是資金不足、人力老化、年齡斷層。而他們的「海水翻開」，不是魔幻的瞬間，而是用三個月的汗水、二手傢俬與無數禱告換回來的。

六個月後：平安、喜樂，與一扇打開的門 如今，他們在新址已穩定聚會6個月。我上周末再度到訪，見到的不再只是一班銀髮族，而是有青少年在學習鋼琴、有年輕媽媽在參與英文會話班、有街坊探頭問「可唔可以借個場教畫？」葉太依然腰板挺直，坐在一旁微笑看著不同的弟兄姊妹帶領活動。 她對我說：「以前我們像一個內聚的療養院，現在，我們真正成為社區的一扇門。」

職場啟示：真正的神蹟，不是沒有困難，而是一起行動 「美門」這名字，原來出自聖經：「美門」是聖殿的一個門口，常有神蹟發生。而今天，這間小小的教會，讓我們看見：真正的神蹟，不是環境沒有困難，而是一群人不選擇埋怨，而是選擇集體行動。80歲的領袖可以坐懷不亂，60歲的長者可以上網搜二手物資，沒有人問「點解係我？」只問「仲有咩可以幫手？」 這在今天的香港職場，彌足珍貴。我們太習慣把問題交給「上級」或「外判」，忘記了，很多奇蹟的開端，只是一班人不計較身分、年齡與資源，共同說一句：「好，我哋一齊搞掂佢。」