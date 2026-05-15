油浸筍殼魚

昨天，我的臉書私人帳號跳出了我們一家子在「順德漁鮮酒家」吃晚飯的回憶。原來那時店家因疫情而停業了一段日子，後來在2020年5月重開，我們一家三口便趕緊前往「幫襯」，一來向老闆及員工表示支持，二來也有點私心，想去解饞。 可惜，後來縱使疫情過去，店家還是結業了。 如今重看那些美食照片，更覺惋惜。雖不是甚麼山珍海錯，但大廚用心烹調，食味良佳，很合我們一家子的胃口，可惜如今已成絕響。即使如此，我們還是可以一起緬懷一下他們的菜品，嘗試照辦煮碗，在家烹調也不錯。況且，那也是香港飲食歷史的一部分，就在此做個美食紀錄吧。

順德漁鮮酒家做的，自然是順德菜；所謂「漁鮮」，指的是河鮮，也正是順德菜最「耍家」的範疇。既然以漁鮮作招徠，貨色自然要新鮮。老闆更自豪地在店內設置了兩個大魚缸，可見大魚(鱅魚)、筍殼魚、鯇魚等活生生地游動。鯪魚也是店家的名物，每天以游水鯪魚起肉，再絞製成鯪魚膠，彈性十足，毫無腥氣，也沒有泥味。 店內有一異象：差不多每桌都會點上一盤「煎釀三寶」——以鯪魚肉釀入茄子、豆腐、辣椒或紅腸之中，炸熟後再澆上醬油，是香港人喜愛的平民美食。這道菜分量大得像一座山，卻只售港幣八十多元！

筍殼魚是河鮮之中較為貴價的一種，而油浸筍殼魚則是店裡最受歡迎的製法。別以為油浸筍殼魚跟油浸沙甸魚差不多，其實那是以嫩油把開邊的筍殼魚泡熟，做到外脆內嫩、鮮味十足——啊，那可是先兄泰哥的最愛。 鱅魚，又名花鰱、黑鰱等，我們香港人多稱之為「大魚」。蒸大魚頭是很多香港人的心頭好，吃的主要是大魚頭獨有的那塊風琴肉——也就是所謂的魚頭雲，還有包裹着魚頭骨的那層薄薄皮肉。怎麼說呢？那看似沒甚麼可吃，但只要魚夠新鮮、調味得當，吸吮魚頭皮肉時的滋味，真是妙不可言。大多數人喜歡以豉汁蒸魚頭雲，但欖角也是別有風味的選擇。忽然想起先母那道辣椒、麵豉、酸薑、蕎頭蒸魚頭雲——啊，那個鮮！

店家每天宰殺無數淡水魚，再以魚骨煎香熬湯，熬出的魚湯濃白如牛奶，因此豆腐魚湯也成了店內最受歡迎的菜品之一。順德人炮製雞亦十分拿手，「污糟雞」便是店內另一名物，以順德大頭菜配合切件鮮雞蒸製而成，非常下飯。 我們一家也很喜歡此店的椒鹽雞軟骨。你不會在別家店找到如此大分量、卻只售數十元的椒鹽雞軟骨。一間一心服務街坊的食店，教人如何不愛？ 可惜，俱往矣。 感激曾經擁有。