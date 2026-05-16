聲線微弱不是絕症：從茶餐廳聽不到說話，到會議室自信發言……一位高學歷的導師重拾自信的寫實見証。

茶餐廳的尷尬一幕 「我同你講嘢，你聽唔聽到㗎？」這不是電話接收問題，而是友人和Flora在茶餐廳卡位面對面坐着，中間距離不到兩呎，餐廳難得寧靜，友人卻要豎起耳朵，才勉強捕捉到幾個零散音節。 Flora苦笑，說這問題纏了她廿多年。

童年與校園，聲音是怎樣消失的 童年時，父母常為錢爭吵，她習慣把自己縮得很小很小，小到不存在，就不會成為導火線。小學時，她一開口就被同學笑「大聲婆」，後來索性不出聲，漸漸連聲帶都像生了鏽。中學、大學，她永遠坐在最後排，從未在課堂上主動發言。 她不是沒有能力：曾在英國主修文學，英文近乎母語程度，寫起文章條理分明。只是那道聲線，像被無形的手按住了喉嚨。

職場試煉：小學課後託管，聲音被環境淹沒 最近經前輩介紹，Flora在一所小學的課後託管活動負責指導學生做功課。她滿懷期待，覺得這是發揮所長的好機會。 結果第一個星期就出事。 課室裏，十多個小學生嗡嗡嗡地討論功課，旁邊兩位導師分別教數學和中文，聲浪此起彼落。Flora俯身對一個做功課慢的小二生說：「呢度要加個『s』……」孩子抬頭，一臉茫然：「吓？姐姐你講咩？」旁邊的導師更大聲重複了一次：「佢話要加『s』！」 一次、兩次、三次。上司委婉提醒：「Flora，你教書嗰陣可唔可以大聲少少？同事同學生都反映聽唔清楚。」她試過用力，喉嚨繃緊，聲音卻像被棉被包裹，傳不出三呎。再試，開始頭痛、耳鳴。一個月後，她主動遞了辭職信，離開學校這個團隊。

輔導室裏的轉捩點 「我覺得自己好失敗。」她去見輔導員[註1]時，第一句話就是這個。 輔導員沒有急於安慰。在輔導過程中，輔導員和Flora一起梳理：童年家庭的不安、校園社交的挫敗，這些「原因」一一浮現。但重點不是停留在「因為過去，所以現在這樣」，而是：這些原因，可以變成「提醒」我們注意甚麼、怎樣向前。 「『原因』不是用來拖住自己，而是用來幫助自己。」輔導員對Flora說。 認知行為治療(Cognitive Behavioral Therapy，簡稱 CBT) 其中一個核心，不是窮追不捨地挖創傷，而是看清「A(過去) → B(信念) → C(結果)」的連結，然後在B處着手改變。Flora的信念是：「我講嘢冇人想聽。」結果她愈講愈細聲，惡性循環。

從手機錄音到聲音投放 她們做了一個生活化的小練習：輔導員請她先用手機錄下自己朗讀一段報紙，用平常音量。她錄了，播放時幾乎聽不見。輔導員再請她把電話放在房間另一頭，想像自己要向坐在對面的人說話：這次她用丹田發力，刻意放慢，字與字之間略停頓。再播，她自己也嚇一跳：「原來我可以咁大聲？」 「你唔係『冇聲』，你係未習慣用聲。」輔導員說。 之後幾星期，Flora在輔導室練習「聲音投放」，由三呎距離練習到十呎。輔導員教她把感覺記在身體裏：「大聲唔係嗌交，係穩穩陣陣送個音出去」。她也學懂：過去的原因不重要了，重要的是她已經「掌握」了擺脫細聲的方法，剩下的就是不讓舊習慣回來打擾。

單對單教學，重建信心的第一步 離開輔導室後，Flora沒有急着重回吵鬧環境。同一間機構再引薦她到另一個單對單的教學崗位：為一個有讀寫障礙的中學生補習英文。安靜的家中，沒有其他聲音覆蓋，她慢慢練習用正常音量講解文法、朗讀文章。學生第一次聽清楚她的話，說：「老師，你把聲好好聽。」家長後來也傳訊息感謝她，說孩子英文進步了，而且很喜歡上堂。 就是這種小小的正向回饋，像水泥一樣，一磚一磚修補她自信心的裂縫。

公司會議上，她大聲說出了自己的故事 不久，Flora現職的機構舉辦內部會議，邀請同事分享工作心得。她被推薦上台，講述自己如何從聲線微弱走到今天。站在會議室中央，她深深吸一口氣：不是緊張，而是穩穩地送出聲音。 「我曾經覺得自己永遠都唔會被人聽見。但原來，問題唔係我把聲，而係我唔信自己把聲值得被人聽見。」 全場安靜，然後掌聲響起。會後，她的部門主管特地走過來：「Flora，你今日講得好好，聲音好甜，內容好有說服力。以後多啲發表意見。」

那一刻，Flora眼眶微紅。不是委屈，是那種「終於」的釋然。