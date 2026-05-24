辦公室四色性格——當I遇上C：用「耐心」代替「即興」

I女與C男：當熱情擁抱撞上冷漠規矩，用「耐心」代替「即興」 上回說到C型阿軒學會了用S型的溫柔去接住I型Joyce的情緒。今次輪到另一個辦公室場景：主角是I型女性，對方是C型男性。這一對的衝突，往往比C vs I更微妙，因為I型天生渴望掌聲與即時回應，而C型卻像一台精密儀器，需要時間運算，才會輸出「人情味」。

主角設定：人氣王遇上機器人 故事主角：Tracy(I型，市場策劃經理) vs. 李先生(C型，財務總監) Tracy是公司裡公認的「人氣王」。她笑聲響亮，走進任何房間都能點亮氣氛，開會時喜歡拋出「不如我們試試這個大膽的想法！」她最受不了的，是那種「你講完之後，對方完全沒有表情，隔了3天才回你一封電郵，裡面只有三句話加兩個附件」的人。 李先生就是這種人。 衝突爆發：「你不能先說一聲『想法不錯』嗎？」 第一次大衝突，發生在Tracy提出一個新活動方案的時候。她在會議室裡神采飛揚地講了15分鐘，講到最後問：「大家覺得怎麼樣？」眾人點頭，唯獨李先生面無表情，只說了一句：「我回去考慮一下。」

Tracy等了3天，沒有回音。她忍不住跑到李先生座位旁，興奮地追問：「你覺得怎樣？是不是很正？我們可以下個月就啟動吧？」 李先生抬起頭，語氣平淡：「你的預算缺了場地保險、臨時人力加班費，還有天氣延誤的應急資金。誤差大概40%。」 Tracy愣住了。她覺得自己被潑了一盆冷水，脫口而出：「你有沒有這麼冷漠啊？這只是初稿，你不能先說一聲『想法不錯』嗎？」 李先生沒有回應，低下頭繼續看報表。Tracy氣沖沖地走了，之後一星期見到他都繞路走。她跟同事抱怨：「他不是人，是機器！」

當頭棒喝：咖啡機旁的頓悟 轉機來自一次茶水間的偶遇。那天Tracy看到李先生一個人在沖咖啡，本想轉身離開，卻留意到他盯著咖啡機出水慢了兩秒，竟拿出筆記本寫了「機器老化，建議更換濾芯」。 Tracy忽然覺得有點好笑，鼓起勇氣走過去：「你……連咖啡機都記錄？」 李先生難得露出一個很淺的笑容：「效率低就要找原因，這不是很正常嗎？」 Tracy忽然明白了甚麼。她想起輔導員友人[註1] 跟她說過：「跟李先生溝通，別要他即時反應，他需要時間處理數據。你愈催，他愈關閉自己。」

轉換關鍵：放下即興，拿起耐心 於是她做了一個決定：放下自己I型那種「即興、快節奏、要立即得到情緒回應」的模式，切換成S型的「耐心、穩定、給對方空間」。 第二天，她發了一封電郵給李先生，標題是：「活動方案：附上妳上次提到的三項預算缺口估算(我自己試算了一下，麻煩妳幫我核實) 」。她沒有追即時回覆，沒有走到他座位前問「你看到沒」，甚至沒有在電郵最後加感嘆號。 兩天後，李先生回覆了。內容依然是冷靜的數字修正，但最後多了一句：「第二版比第一版進步很多。保險費可以再談，我有供應商名單。」

Tracy差點在螢幕前歡呼：對C型人來說，「進步很多」已經是極高的讚美了！

冰釋前嫌：兩套語言，一個節奏 從那天起，Tracy改變了溝通習慣：給李先生資料時，附上清晰的分析框架；開會前先把議題和文件發過去，讓他「預先運算」；見面時不急著要笑臉，而是說「你慢慢看，我等你」。 李先生也開始在會議上主動說「Tracy這部分的想法，數據支持度是夠的」。

心理筆記：沉默不等於拒絕 I型人最難學會的一課，是「沉默不等於拒絕」。C型人的「冷漠」往往只是專注模式的副產品。 當I型願意暫時放下「即時被回應」的情感需求，轉換成S型的耐心等待與結構化表達，反而能贏得C型最珍貴的東西：一旦說出口，就是經過驗證的認同。 先給空間，後得認同。 (下期預告：D型男遇上D型女：兩個霸王狹路相逢，當「你必須聽我的」撞上「憑甚麼」，如何用I型的幽默與感染力，把戰場變舞池？) **** 倘若您懷疑身邊的親友，正受情緒困擾，可參考這簡便索引[註2] ****