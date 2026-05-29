上一篇跟大家分享了一些有趣的考試開運飲食文化，這一篇則來點實際的，看看哪些食物有助大腦運作與情緒管理，讓孩子們科學進補，透過「食力」發展「腦力」！ 以下食物較有科學根據，適合學生在考試期間作為「穩定腦力」的飲食。 早餐：如燕麥、全麥麵包、糙米飯、番薯 雖然近年對於「是否有需要吃早餐」這命題出現了新的觀點，但從傳統營養學角度來看，高纖維食物屬於複合碳水化合物(complex carbohydrates)，能較慢釋放能量，有助穩定血糖；美國疾病管制與預防中心亦指出，成績較高的學生之中，較常有每天吃早餐的習慣。

深海魚：如三文魚、沙甸魚、鯖魚、吞拿魚 深海魚含豐富Omega-3脂肪酸，包括DHA與EPA。DHA是腦部的重要成分，有助記憶與專注；EPA則與情緒及神經健康有關。情緒穩定，才能持久作戰。 蛋類：如雞蛋 蛋類含膽鹼(choline)；膽鹼是製造乙醯膽鹼的重要營養素，有助記憶、情緒穩定及神經系統正常運作。 深綠葉菜：如菠菜、羽衣甘藍、西蘭花、菜心、芥蘭 含葉酸、維他命K、葉黃素、β-胡蘿蔔素等營養；哈佛公共衛生學院指出，綠葉菜可能有助維持腦部健康。

莓果：如藍莓、覆盆子/紅莓、士多啤梨、黑莓 含有豐富花青素、多酚等抗氧化物，有助減少氧化壓力對腦細胞的影響，與維持記憶力、認知功能及腦部健康有關。 豆類：如黃豆、豆腐、毛豆、扁豆、鷹嘴豆 提供蛋白質、鐵、鋅、B族維他命及緩慢釋放的碳水化合物，有助增加飽足感及穩定能量。

堅果與種子：如合桃/核桃、杏仁、南瓜籽、芝麻 提供健康脂肪、鎂、鋅及維他命E，有助維持神經系統與腦部正常運作。部分研究認為，這些抗氧化物與礦物質成分有助保護腦細胞。 含鐵食物：如瘦紅肉、肝臟適量、蛋、豆類、深綠菜 缺鐵可影響兒童認知發展；世界衛生組織指出，兒童缺鐵可能影響腦部發展及日後學習表現。 奶類/乳酪/加鈣豆奶(素食者可選) 雖然近年對乳製品攝取有不同看法，但從傳統營養學角度而言，乳製品營養豐富，含蛋白質、維他命B12、鈣與碘等營養，有助神經系統與腦部正常運作。當中B12與紅血球形成及神經健康有關，若不足，可能令人疲倦及精神不集中。

清水：清水有助維持身體與腦部正常運作。即使只是輕微脫水，也可能令人頭痛、疲倦及難以集中精神，因此考試期間應保持充足水分攝取。相比高糖飲品，清水更有助維持穩定精神狀態。 祝各位考生實力與食力兼備！