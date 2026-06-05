我們家的味噌湯材料很豐富。

今期讓我們計劃一個「考試食間表」，為孩子們訂立一星期考試腦力餐單。以「香港家常便飯」和「香港特色的飲食文化」為基礎，原則是：不使用醃製保存食品、防腐劑食品；期間重視穩定孩子精神和情緒，周末安排較有趣的餐點，鼓勵孩子努力溫習。

篇幅關係，我刪去了一些營養解讀，稍後我會在我的臉書和Instagram列出營養解讀部分。今期目的是給大家一些烹飪靈感，便利家庭生活。

星期一：考試心情節奏調整

早餐：鮮奶燕麥粥＋藍莓、香蕉＋烚蛋

午餐：香烤三文魚＋糙米白米飯＋灼菜心