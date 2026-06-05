今期讓我們計劃一個「考試食間表」，為孩子們訂立一星期考試腦力餐單。以「香港家常便飯」和「香港特色的飲食文化」為基礎，原則是：不使用醃製保存食品、防腐劑食品；期間重視穩定孩子精神和情緒，周末安排較有趣的餐點，鼓勵孩子努力溫習。
篇幅關係，我刪去了一些營養解讀，稍後我會在我的臉書和Instagram列出營養解讀部分。今期目的是給大家一些烹飪靈感，便利家庭生活。
星期一：考試心情節奏調整
早餐：鮮奶燕麥粥＋藍莓、香蕉＋烚蛋
午餐：香烤三文魚＋糙米白米飯＋灼菜心
晚餐：番茄薯仔牛肉湯＋蒸水蛋＋蒜蓉時菜＋白飯
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星期二：穩定情緒與專注
早餐：全麥雞蛋三文治＋牛奶
午餐：香煎雞髀肉三色豆便當＋椰菜花＋紅米飯(三色豆其實是好東西)
晚餐：豆腐三文魚頭湯、汁燒鯖魚、薑汁西蘭花苗、糙米飯
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星期三：補充鐵質
早餐：烚番薯、烚蛋、原味乳酪
午餐：牛肉菠蘿菜粒炒飯、青瓜粟米番茄沙律
晚餐：枸杞豬豬膶或牛肉湯、洋蔥豬扒、炒雜菇鮮淮山、白飯
星期四：減少疲倦感
早餐：香蕉合桃燕麥奶昔、牛油全麥多士
午餐：蝦仁滑蛋飯、麻醬菠菜
晚餐：番茄薯仔鮮魚豆腐湯、薑蔥煎封銀鱈魚、蝦米炒椰菜苗＋糙米飯
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星期五：腸胃調整
早餐：藍莓乳酪燕麥杯、水煮蛋
午餐：蒟蒻肉卷、南瓜糙米飯、涼拌秋葵
晚餐：青紅蘿蔔粟米豬𦟌湯、清蒸鯇魚、番茄煮蛋、清炒時蔬、白飯
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星期六：小獎勵日
早餐：藍莓香蕉全麥班戟、牛奶或朱古力奶
午餐：豚汁(豬肉味噌湯)、三文魚飯糰、玉子燒、烚毛豆仁、西芹紅蘿蔔青瓜條沾蛋黃醬
晚餐：南瓜忌廉湯、芝士番茄肉丸意粉、凱撒沙律、市售忌廉蛋糕(孩子喜愛的口味)
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星期日：考前安定日
早餐：烚番薯、雞蛋沙律全麥包、原味乳酪
午餐：鮮魚湯魚片米線、炒雜菜、荷包蛋
晚餐：排骨黃豆湯、荷蘭豆炒雞腿肉、番茄煮紅衫魚、糙米飯
上述的餐單當然可以按閣下的心意改動，也可以間中外食，讓孩子心情好，樂觀、感到被愛，自然放心盡力衝刺。
考試成績其次，栽培孩子身心健康、有好的性格，才可面對將來各種挑戰。祝順利！