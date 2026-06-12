一生聽過很多「老師，謝謝你」，也有不少「對不起」。 做個案諮詢逾20載，不時有跟隨2、30年的資深讀者，每每重讀我的書、看我的社交網文，或找我做個案，都有新的收獲和啟發，真誠地跟我說聲謝謝。聽後心會暖暖感動和融化。 可「對不起」是我一生最不想有機會聽到的，雖然負了我的人，理應都該說句對不起。但世上總有無賴、沒種、無恥、內疚、羞愧的人，寧願逃跑也不想負責任，要不覺得自己沒有錯，要不羞愧得沒面子面對我，只好拔腿跑掉，拐走了那句「對不起」。這些人，可憐啊。

「對不起」是既諷刺又矛盾的一句話。你被欺負了、傷害了、出賣了、誣捏了、中傷了、詆毁了，你最想做的可能是自辯、反攻、討債或討公道，但此舉非常費勁，只要對方是個無賴或無恥之徒，你其實做甚麼都落空。而你最想對方做的，除了是負責地修正、彌補和善後外，便是想聽到他認錯，說聲「對不起」。 偏偏，人要面子、要逞強，也會無地自容，這三個字就是最難說出口。你若偏要等他說出來才舒服的話，可會自討苦吃。 有些東西，強求有害，如爭一口氣、一句公道話、一聲對不起，跟畢生等待某人說句「我愛你」一樣，只會更自損，自製二次傷害。凡強求的，都傷心。