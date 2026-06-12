親愛的讀者們，我們認識多久了？十多年了吧。今天我很想、很想、很想好好的跟你聊聊天。 我們香港人就是這樣，為了生活、為了孩子、為了家庭，一味忙忙忙。但，你也得關心一下自己的狀態，切不可長期讓情緒過度繃緊。小時候聽說香港人很市儈——年輕的讀者們，你可聽過這詞語？香港人生活壓力大，平時或許多從利益着眼，但真正關心你的人，在你需要扶持時必會伸出援手。你也要牢記：軟弱並非失敗，不論學業、工作、家庭或經濟壓力再大，也不應由一個人孤單承受。

讓我們一起學習舒緩情緒，好嗎？來，讓我牽着你的手。 舒緩情緒，第一步不是裝開心，而是讓身體先安定下來。讓我們用5分鐘緩慢呼吸：鼻吸、口呼，溫柔地吸氣和呼氣。5分鐘過去了，讓我們加入一些伸展動作，大字形的站着，盡力把手腳伸展、放鬆，重複這些動作，做5分鐘。之後盤坐、冥想，傾聽一下微小的聲音，也可以播些輕柔的音樂，讓腦袋放空，5分鐘又過去了。現在感覺好點了嗎？

我們到公園走走，好嗎？時值春末初夏，有的花兒依然盛放，果樹則在開始結果子了。你看看那些小麻雀，身軀細小，但牠們可活潑呢！剛剛學會了飛翔，便急不及待飛到路旁搗蛋了。啊，你知道最近在沙田的那窩燕子嗎？被父母餵養得胖嘟嘟的，卻從未停止過張口取食，逗趣極了。 你有留意香港的樹木嗎？白蘭樹、芒果樹、大葉榕、小葉榕、大花紫薇——人家原本叫大葉紫薇的——還有那些蒲桃樹、水石榕……這些都是香港的常見行道樹，你懂得分辨它們嗎？上個月那些嫩芽還只是淡淡的新綠，今天已長成翠綠的葉子了，新葉疊在老葉之上，而枝幹則默默支撐着它們。那些吱吱喳喳的麻雀，在樹冠之間穿梭覓食。那一棵樹，原來也是一個家呀。