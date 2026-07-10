跟親人和朋友聊起，才發現這一兩年，不時收到某某突然離世的消息。有認識的人，也有不認識的。大致的共通點是：無預警發病，短時間內離世，生前身體不俗，沒有頑疾紀錄，怎麼就感冒了幾天便突然走了，或者好地地突然暈倒幾小時後便歿了。更重要是：還年輕。

我們哪來的道德觀，總覺得還在壯年，命不該絕。留下來的人難以接受，未能作正常的準備，連死因都不夠說服力。

可死亡從不需要說服力。它要來便來，毋須通報，也不顧合理劇情，時辰到了，撒手塵寰，甚麼都沒帶走。