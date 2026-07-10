跟親人和朋友聊起，才發現這一兩年，不時收到某某突然離世的消息。有認識的人，也有不認識的。大致的共通點是：無預警發病，短時間內離世，生前身體不俗，沒有頑疾紀錄，怎麼就感冒了幾天便突然走了，或者好地地突然暈倒幾小時後便歿了。更重要是：還年輕。
我們哪來的道德觀，總覺得還在壯年，命不該絕。留下來的人難以接受，未能作正常的準備，連死因都不夠說服力。
可死亡從不需要說服力。它要來便來，毋須通報，也不顧合理劇情，時辰到了，撒手塵寰，甚麼都沒帶走。
我的老媽常常問：你爸爸走後是否灰飛煙滅了，為何都不給我夢見？我隨便編個理由說：覺得有欠缺才會報夢向親人討東西啊。爸爸走時沒欠缺，便不用回來打擾親人。老媽似懂非懂，她可有自己一套生死教育觀，譬如說：我死後你們甚麼都不要燒給我，都收不到的。人都走了，還要那些東西幹嘛！
今年初春在英國，好朋友帶我去看藍鈴花準備盛開的那片樹林，預備將來死後骨灰要撒在那裡。幾個傻人笑哈哈地研究哪個位置撒灰最佳，連樹也在笑了。另一個美麗的女朋友跟我聊一起老去的事，然後說：我死後葬禮很簡單，大家帶我最喜歡的水果來，各式各樣的擺滿一室我便會很開心啦，說時眼睛散發著異彩，人未走已化成天使，真美。
我嘛，生前死後甚麼都不需要，早已把身體捐給「無言老師」，活著的每一天，都過得像是人生最後的一天。視一切為最後，一切便一樣又不一樣了。