早前臉書的「香港牛扒關注組」有位網友貼出一間餐廳的「美式慢燒安格斯肉眼」，點菜時要求五成熟，但牛扒來到時他覺得太生了，於是在網上分享經歷。

其實他點的牛扒是那種以原條(primal cut)或整副帶骨肉眼(bone-in rib roast)烹調，即是一大排未經切開成一塊塊牛扒的肉眼牛排骨，店家以慢燒方式烹調，出菜時按客人要求切出相關熟度的部分奉客。低溫慢燒(slow roasting)或真空低溫烹調(sous vide)的牛扒，切開時肉的顏色是美麗的玫瑰色，英語是rosy pink；比起一般先高溫烹調、後低溫煮熟的牛扒，前者看上去顏色會比較紅，且切面灰色部位少，未接觸過慢煮牛扒的朋友們往往以為肉是生的。不過，就那位網友貼出的照片來看，那牛扒的肉質與顏色看上去似乎真的太生了。慢煮的其中一個好處是使牛扒肉質嫩滑，可是太生的話，肉又那麼厚，質地上會令人難以咀嚼，味道上亦未能讓人吃出牛肉的鮮味。