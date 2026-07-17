病，是教人修煉灑脫地放下

五月從英國回香港後，突然出現「早搏」症狀，即心臟在正常跳動中，突然提前出現一次額外的心跳，會離心地「咯噠」一下。為確定是生理性還是病理性原因，馬上聯絡我的醫保經紀C，細心的她立刻找上她家人御用的心臟專科醫生，還專程陪伴我看醫生，安排到醫院做全面的心臟檢查。 上月在浸會醫院做了半天檢查，照CT、心電圖、超音波，戴24小時測心機。醫院的員工很友善，連路過的醫護助理也會關注到我會不會冷，問我是否需要多加毛毯。

第二天回去交回測心機，醫護看見我，像老朋友一樣說：「噢今天超多個案呢，你好嗎？」我說：「我很好，你要爭取休息啊。」她笑著說會的，祝我身體健康。 已十多年沒做過體檢，趁機做全身檢查，幸好檢查結果無大礙。中醫朋友W特意為我開了腹脈方，喝了幾天效果很好。 今年多毛病，上月底開完音叉課便中了COVID，低燒了好幾天，身體要打仗有點累，睡了很多天，突然發現有一天失去嗅覺了。噢，天生五感超級細膩的我居然聞不到味道，還正在研發自家品牌香水呢。沒有晴天霹靂，第一個感覺竟是「相當有趣」，第二個反應是啊，假如真的失去嗅覺，我的香水怎麼辦？馬上有把聲音告訴自己：那就做別的，沒甚麼大不了呢。幸運地第二天嗅覺又漸漸回來了。