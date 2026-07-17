好不容易，終於等到了暑假的到來。今個學年分外忙碌，工作一浪接一浪，幾乎連喘息的機會也沒有。加上小兒正正要考公開試，一家三口屏息靜氣、咬緊牙關，一起迎接每個挑戰，務求把事情做好。當你以為考完試便會清閒起來嗎？錯了。當老師的都知道「試後活動」這東西，學校須安排一系列的活動，好讓孩子在考試過後、暑假之前的上課日子開拓一下視野。

正正的學校舉辦了一個名為International Day(私下譯作國際日)的活動，每班代表一個國家，每個課室化成一個小小展覽廳，展示該國家的文化特色、特產、代表人物等。正正那一班代表牙買加(Jamaica)，班主任請同學們找來一些牙買加特色小食。以我們家的作風，當然跟你來個全力以赴。正正從網上精挑細選，決定做一道Jerk Chicken Wings(上圖)。