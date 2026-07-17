好不容易，終於等到了暑假的到來。今個學年分外忙碌，工作一浪接一浪，幾乎連喘息的機會也沒有。加上小兒正正要考公開試，一家三口屏息靜氣、咬緊牙關，一起迎接每個挑戰，務求把事情做好。當你以為考完試便會清閒起來嗎？錯了。當老師的都知道「試後活動」這東西，學校須安排一系列的活動，好讓孩子在考試過後、暑假之前的上課日子開拓一下視野。
正正的學校舉辦了一個名為International Day(私下譯作國際日)的活動，每班代表一個國家，每個課室化成一個小小展覽廳，展示該國家的文化特色、特產、代表人物等。正正那一班代表牙買加(Jamaica)，班主任請同學們找來一些牙買加特色小食。以我們家的作風，當然跟你來個全力以赴。正正從網上精挑細選，決定做一道Jerk Chicken Wings(上圖)。
從烹飪藝術的角度來看，Jerk在此並不是罵人用語(英語的jerk有「混蛋」的意思)，而是一種源自牙買加的獨特烹調技法，是指「以大量香料和香草醃製肉類，再以炭火或木材燒烤」的傳統烹調方式。做這道Jerk Chicken，須用上多種香料和香草醃製雞肉，再烤至焦香焦香的。
一般認為，jerk一詞源自西班牙語charqui。charqui指的是風乾肉，也是英文jerky(肉乾)的字源。後來經過語言演變，形成今天牙買加菜式中的jerk一詞。Jerk也可能是來自該國的民間用語，目前沒有絕對一致的定論，但大家都認同jerk指的是牙買加特有的調味與烹調方式。由於做Jerk料理需要大量香料與香草，商品Jerk Seasoning應運而生，在美國的超級市場可輕易找到。但正正跟我都有點固執且具冒險精神，我們決定跟隨原來的食譜，買來多種香料與香草炮製雞肉，此外還有鮮榨的青檸汁和額外的椰汁，皆因正正從網友處得知加椰汁醃製會更好吃。
甜點方面，我決意做hummingbird cake蜂鳥蛋糕(下圖)。放心，蜂鳥蛋糕不含蜂鳥，根據資料記載，hummingbird cake約於1960至1970年代開始廣為人知。1978年，牙買加旅遊局在美國推廣旅遊時，將這款蛋糕的食譜收錄於宣傳冊中，令它迅速在美國流行起來。1978年，美國雜誌《Southern Living》刊登了食譜後，更成為美國南方最受歡迎的蛋糕之一。主要材料有香蕉和菠蘿，兩者皆是牙買加盛產的熱帶水果。有些食譜還會用上椰子，令這道蛋糕充滿牙買加特色。
大家先看看照片，聽聽充滿加勒比海風情的雷鬼(Reggae)音樂，下期再與各位讀者分享食譜。祝暑假愉快！