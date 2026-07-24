有讀者問如何才能像我那樣豁得開，她則無法割捨滿心的慾望：情慾、感情、財富、家人、朋友、物質、美食，哪怕是喜歡了數十年的歌和電影，都捨不得。

有感情牽絆沒問題啊，你可以繼續喜歡有情感連結的東西和關係，但要知道它們都不在你掌握之中，談不上「放」不開，因為都未曾「抓」住過。是你「自我感覺良好」的情志反應，令它們貌似存在或被你擁有罷了。

人大了要明白一個道理：大部分人事物的價值都只是你的主觀投射，是你「很想」怎樣，「以為」目前就是那樣，「期望」你所想的會出現，不會變、不消失。可事實是甚麼？下一秒你便可能失去摯親，所有的投資化為烏有，最信任的人原來另藏假面，最愛的那位心裡還有你不知道的其他人，貓會死狗會走失，突然發現患上末期危疾，令你措手不及，難以接受。