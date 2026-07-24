有讀者問如何才能像我那樣豁得開，她則無法割捨滿心的慾望：情慾、感情、財富、家人、朋友、物質、美食，哪怕是喜歡了數十年的歌和電影，都捨不得。
有感情牽絆沒問題啊，你可以繼續喜歡有情感連結的東西和關係，但要知道它們都不在你掌握之中，談不上「放」不開，因為都未曾「抓」住過。是你「自我感覺良好」的情志反應，令它們貌似存在或被你擁有罷了。
人大了要明白一個道理：大部分人事物的價值都只是你的主觀投射，是你「很想」怎樣，「以為」目前就是那樣，「期望」你所想的會出現，不會變、不消失。可事實是甚麼？下一秒你便可能失去摯親，所有的投資化為烏有，最信任的人原來另藏假面，最愛的那位心裡還有你不知道的其他人，貓會死狗會走失，突然發現患上末期危疾，令你措手不及，難以接受。
假如這一切都發生了，你便明白除了情感投射外，沒有甚麼是「你的」。所謂擁有，不過是你自編自導的劇本。所謂不捨得，只是你單方面的感情執著，對方的心到底怎樣想，你翻開多少心理學書甚至三世書，也未必能看透。
人最不想接受的事實是：那些你執著的東西和人物，不管你是否情願、甘心或接受，都會突然或漸漸自行離去或消失，沒有商量餘地。
你可以把已流逝的留守心中，「覺得」是愛，「本該」是你的，永恆不變，只要別問為何沒有了，變質了，你便算是個幸福的人。人只要不執著真假對錯，不勉強他人成全你，便可自命幸福，反正都是你說的算。