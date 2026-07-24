上期提及我和正正合力炮製了牙買加特色食品招待他的老師及同學們，大受歡迎。今期與大家分享食譜。
正正參考了幾個食譜，包括網站allrecipes.com的版本，我們作出了一些改動，例如原食譜用了醬油3湯匙和鹽1湯匙，委實太鹹了，我將其分量減少。此外，原食譜用habanero辣椒，而傳統上是用Scotch Bonnet辣椒的，可能在美國Habanero辣椒比較容易購得，但上述兩種辣椒都是極辣的辣椒，辣度(Scoville Heat Units，SHU)均為100,000至350,000，約為普通指天椒的辣度約20至40倍。為了正正的同學及老師的口腹安全，以及好讓不嗜辣的師生們都可以大快朵頤，我們使用了較溫和的紅辣椒red jalapeño。又全靠正正鑽研，從網友處得知加入椰汁醃製會更好吃，我在醃料中加入了半罐椰汁，且只取浮面的椰汁脂肪，讓香氣更濃郁。原食譜要求以攝氏230度烤製雞翼槌(drumettes)合共40分鐘，又叫讀者用錫紙墊底，那焦黑的程度實在不敢恭維，我也作出了修訂，且改用雞中翼，吃起來比較柔軟多汁。其他食譜用了蒜粉及洋蔥粉，我們也有加入。一齊看看食譜：
牙買加香料燒烤雞翼Jerk Chicken Wings
材料：雞中翼約1千克、洋蔥半個、紅辣椒3隻去籽、蔥2棵(1棵切斜片裝飾用)、新鮮百里香thyme 1把、乾百里香1茶匙、黃糖2湯匙、生抽1湯匙、植物油2湯匙、多香果粉(allspice) 2茶匙、肉桂粉1/2茶匙，孜然粉cumin 1/2茶匙、肉豆蔻(nutmeg) 1/2茶匙、蒜粉1茶匙、洋蔥粉1茶匙、青檸汁1/3杯、蒜頭6瓣去皮、粗鹽1湯匙、黑胡椒2茶匙、椰汁半罐。
做法：雞翼洗淨，徹底抹乾。將所有其他材料放入攪拌機中磨成香料醬(Jerk Marinade)，與雞翼混合均勻；封好，置雪櫃中冷藏一夜。翌日，烹調前將雞翼置室溫一小時。此時將焗爐預熱至約200°C，在焗盤上放焗爐紙(baking paper)，把雞翼排成單層，底部向上，確保每件都有沾上醃料，焗約20分鐘後翻面，再把醃料塗在表面再焗約20分鐘，直至雞翼表面略帶焦香即可。食用前灑上斜切蔥片裝飾。
記緊每個焗爐的機能特質都不同，必須熟悉你的焗爐的特性再作出調節。祝用餐愉快！