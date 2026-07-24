上期提及我和正正合力炮製了牙買加特色食品招待他的老師及同學們，大受歡迎。今期與大家分享食譜。

牙買加香料燒烤雞翼Jerk Chicken Wings

材料：雞中翼約1千克、洋蔥半個、紅辣椒3隻去籽、蔥2棵(1棵切斜片裝飾用)、新鮮百里香thyme 1把、乾百里香1茶匙、黃糖2湯匙、生抽1湯匙、植物油2湯匙、多香果粉(allspice) 2茶匙、肉桂粉1/2茶匙，孜然粉cumin 1/2茶匙、肉豆蔻(nutmeg) 1/2茶匙、蒜粉1茶匙、洋蔥粉1茶匙、青檸汁1/3杯、蒜頭6瓣去皮、粗鹽1湯匙、黑胡椒2茶匙、椰汁半罐。

做法：雞翼洗淨，徹底抹乾。將所有其他材料放入攪拌機中磨成香料醬(Jerk Marinade)，與雞翼混合均勻；封好，置雪櫃中冷藏一夜。翌日，烹調前將雞翼置室溫一小時。此時將焗爐預熱至約200°C，在焗盤上放焗爐紙(baking paper)，把雞翼排成單層，底部向上，確保每件都有沾上醃料，焗約20分鐘後翻面，再把醃料塗在表面再焗約20分鐘，直至雞翼表面略帶焦香即可。食用前灑上斜切蔥片裝飾。