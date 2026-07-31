迷你蜂鳥蛋糕 Mini Hummingbird Cakes

你知道嗎？牙買加的國鳥是doctor bird(red-billed streamertail，紅嘴長尾蜂鳥)，屬於蜂鳥家族。牠只生活在牙買加，為牙買加特有。doctor bird雄鳥拖着兩條修長的尾羽，宛如一位身穿燕尾服、頭戴高禮帽的紳士，恍若十九世紀時的醫生打扮，因而被稱為doctor bird。也有說因為蜂鳥的鳥啄又長又細，牠吸食花蜜時樣子像醫生在為植物打針治病云云。後來食譜傳到美國，人們對「doctor bird」這個名稱感到陌生，也可能是因為怕吃完蛋糕要看醫生吧，遂改稱之為hummingbird cake，怎料後來這蛋糕風行美國，廣受歡迎，其食譜也多次被改編，有人加入另一牙買加特產椰子，有人加入美洲盛產的果仁，體現了兩國的文化融合。

香港人常說「唔怕生壞命，最怕改壞名」。今期給你講個故事，看看一個蛋糕怎樣改名轉運。

講完故，是時候分享食譜了！傳統上，這蛋糕是以大蛋糕的方式呈現，為了方便小兒正正學校活動(見前文)，我將之改成迷你杯子蛋糕。

材料：無鹽牛油(室溫軟化)230克、黃糖180克、白砂糖100克、雞蛋2隻、米糠油或粟米油250毫升、雲呢拿香油5茶匙、熟香蕉4隻(壓碎)、罐頭菠蘿(剁碎稍瀝乾)140克、發粉1茶匙、梳打粉1茶匙、肉桂粉1茶匙、鹽1茶匙、低筋麵粉370克、碧根果仁/山核桃150克(烤香、切碎)

霜飾：無鹽牛油110克、忌廉芝士220克、雲呢拿香油1茶匙、鹽½茶匙(我用鹽之花，口感有趣)、糖霜480克