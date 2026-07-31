人生有甚麼是你有得揀，或者根本無得揀呢？

譬如愛上誰，你有得揀嗎？出生，無得揀吧(相信「靈魂契約」的應該不會同意) 。父母，也應該無得揀吧(相信「因果輪迴」的大概也不會同意)。你可以揀要不要做父母嗎？可以揀要做一個怎樣的人嗎？想見誰、遠離誰、親近誰，和誰絕交；要留下、要離開、要生要死，你都可以自主嗎？

知足還是埋怨，你可以揀吧。情緒收放、疾病與健康，有得揀嗎？噢，你大概也遇過不少人揀吃得健康，乖乖做運動，結果比亂吃和懶得動的人死得更早更痛苦？多少自以為揀了個好伴侶，揀了努力上進的人生軌道，結果伴侶出軌，厄運連連，誰敢或忍心責備「都是你揀的」？