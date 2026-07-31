人生有甚麼是你有得揀，或者根本無得揀呢？
譬如愛上誰，你有得揀嗎？出生，無得揀吧(相信「靈魂契約」的應該不會同意) 。父母，也應該無得揀吧(相信「因果輪迴」的大概也不會同意)。你可以揀要不要做父母嗎？可以揀要做一個怎樣的人嗎？想見誰、遠離誰、親近誰，和誰絕交；要留下、要離開、要生要死，你都可以自主嗎？
知足還是埋怨，你可以揀吧。情緒收放、疾病與健康，有得揀嗎？噢，你大概也遇過不少人揀吃得健康，乖乖做運動，結果比亂吃和懶得動的人死得更早更痛苦？多少自以為揀了個好伴侶，揀了努力上進的人生軌道，結果伴侶出軌，厄運連連，誰敢或忍心責備「都是你揀的」？
還有善良和邪惡，行善和行惡，你以為都是自己揀的結果嗎？人人都有條件局限，假如一切最終不過是老天的決定，即使你以為有得揀或無得揀，結果是否都一樣？
總聽過人說「一切都是當時最好的選擇」是否自圓其說？說「一切都是自己的選擇」，好像必須要肩負所有責任，未免對自己太絕太狠了吧。事實上，多少關係、際遇、失去和擁有是早已寫在命盤上，上天或地下總有個「那誰」在掌管，你以為過去現在發生的一切，當真是你選擇的結果？更重要是，你的選擇是心甘情願還是不情不願？抑或都不過是天意弄人的荒謬？
在命定與選擇之間，自主與被動之間，你能怎樣安然自處？8月28日晚的私宴沙龍，我們好好談這個課題。
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