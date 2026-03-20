過去3周美以伊戰事開打以來，市場波動性相信各精明讀者都能親身感受到，資產市場隨外圍消息頻繁波動。只要特朗普講幾句，自動交易程式馬上就會推高市場，反之亦然。上周本欄講到香港應借高油價而把本地原油價格商業模型進行改革。說時遲那時快，國際油價已經重上每桶100美元水平。只要戰事多打一天，全球通脹壓力就會不停上升。當國泰少有地上調燃油附加稅，並不是趁火打劫而是確確實實感受到油價上升帶來的成本壓力，亦導致特區政府主動出口術干預表明企業應有社會道德責任云云。

事實上美國PPI數據大超預期，通脹失控，是不爭事實，哪怕聯儲局有特朗普親信繼續表明強烈的減息意願。特朗普的老相好聯儲局主席鮑威爾會後直言，中東局勢發展對美國經濟影響仍不確定，油價急升料短期推高通脹，對消費及就業造成下行壓力，並指議息會議曾討論下一步加息的可能性。

若大家有留意本欄，一定知道我在之前文章已不停提醒，減息預期到加息的風險，對資產市場將是致命！同時間鮑威爾表明會一直留任直至其官司完結，擺明對特朗普公然開戰，對特朗普操控聯儲局減息有重大阻礙。