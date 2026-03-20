過去3周美以伊戰事開打以來，市場波動性相信各精明讀者都能親身感受到，資產市場隨外圍消息頻繁波動。只要特朗普講幾句，自動交易程式馬上就會推高市場，反之亦然。上周本欄講到香港應借高油價而把本地原油價格商業模型進行改革。說時遲那時快，國際油價已經重上每桶100美元水平。只要戰事多打一天，全球通脹壓力就會不停上升。當國泰少有地上調燃油附加稅，並不是趁火打劫而是確確實實感受到油價上升帶來的成本壓力，亦導致特區政府主動出口術干預表明企業應有社會道德責任云云。
事實上美國PPI數據大超預期，通脹失控，是不爭事實，哪怕聯儲局有特朗普親信繼續表明強烈的減息意願。特朗普的老相好聯儲局主席鮑威爾會後直言，中東局勢發展對美國經濟影響仍不確定，油價急升料短期推高通脹，對消費及就業造成下行壓力，並指議息會議曾討論下一步加息的可能性。
若大家有留意本欄，一定知道我在之前文章已不停提醒，減息預期到加息的風險，對資產市場將是致命！同時間鮑威爾表明會一直留任直至其官司完結，擺明對特朗普公然開戰，對特朗普操控聯儲局減息有重大阻礙。
一切麻煩緣於特朗普在最近軍事行動得利殺紅了眼，打算複製斬首行動，盡快操控伊朗。可惜的是伊朗這個神權國家被奪帥後只會更加團結，當持久戰日益嚴重，通脹壓力勢必有增無減，此時唯一能重回正軌就是美國派出地面部隊盡快了結戰事從而更替政權扶植親美領導人管理伊朗。但可惜的是地面部隊耗費巨大，數萬名士兵出徵伊朗將至少會耗費兩萬億美元。雖然派出地面部隊會耗費甚多，但有望盡快結束戰戰總好過抗日持久。在派出地面部隊後，短期內好有機會進一步推低資產市場，但我相信市場會盡快尋底並在戰事完結後逐步回彈。現時要看特朗普的政治智慧，反正這個坑係佢自己掘出來。
另外值得一提的是通脹升溫有利內地，反正內地處於通縮情況。CPI於2025年沒有增長，如何令CPI增長令國家領導人十分頭痛，所以輸入性通脹對內地不是壞事。何況我們的能源沒有過度集中倚賴單一供應的情況，加上中國油輪在霍爾木茲海峽沒有被拒。
只能說美國發動這場戰爭，對中國經濟十分有利，對投資者來說候低買入優質A股是非常好的選擇。