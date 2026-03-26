英國傳媒3月16日報道，44歲的網絡紅人火燎森，原名袁炳煇，在英國控告妻子Li Fun Yung，在2023年7月辦理離婚期間，她透過在位於Brighton的家中秘密安裝閉路電視，竊取密碼，盜取2,323枚比特幣，現時約值13.5億港元。 同年8月，火燎森與妻子對質後被捕，他之後承認犯下實際身體傷害罪和兩項普通攻擊罪。 2003年，火燎森在畢業於香港理工大學會計系，聲稱向銀行借貸50萬資本，入股中國石油(857)而賺得第一桶金，並於2007年沽出，套現約3,000萬元，並以此故事出版過《我向巴菲特借第一個一千萬》及《收到巴菲特的回信》。

這當然是謊言，皆因如此有錢，就不用後來搞日本樓、泰國基建、挖礦合約、夾公仔機等等銷售活動了。 火燎森的最後活動年份是2018年，那時他還在搞惡名昭彰的虛擬貨幣售賣機和夾公仔機，參與者輸了不少錢，大舉投訴，火燎森由此而聲明狼藉。 2017年和2018年是比特幣的轉折點，皆因2017年初其價格是963美元，12月中已升至19,783元，另一說是20,089元，如果把握了這個風口，贏上十億八億，也不無可能。 可惜的是，2018年卻是比特幣熊市之年，到了年底，已跌至3,746元。所以這就難怪投資者對火燎森如此痛恨了，不過公道點說，炒幣有贏有輸，火燎森最壞不過是over-sell，如果這些投資者持有至今天，照樣可以發大財。

對比之下，以JPEX涉及工作人員如此之多，災民人數和涉及金額之大，以及廣告、行政等等支出，也不過是騙了幾十億元，照我看火燎森的銷售經歷，要從中賺到一千萬，也還有點困難，更遑論十幾億元了。 所以有網民懷疑，這是火燎森夫婦的一場設局，而這筆錢是other people’s money，黑吃黑的行徑，而據知他的老婆已來了香港，英國無法引渡。 不過我補充，2023年7月的比特幣價格是30,000美元左右，相比起2018年，也升了10倍。