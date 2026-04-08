長者二折車始終要劃這條線

長者兩折乘車優惠自4月實施以來，執行尚算順利，政府預計新財政年度可節省約5.5億元公帑。表面看這是好事，但若回顧當年推出65歲兩蚊搭車計劃，第一年開支不過一億多，如今即使改成兩折，節省後的開支仍然遠超當年。這說明了同一道理：福利開支只會持續膨脹，若不及早劃下一條清晰界線，日後民營的公共交通系統根本難以負擔。從務實負責來說，這條線終究要劃在65歲。 曾蔭權時代推出65歲兩蚊乘車，出發點是善待長者，初衷良好。但這種政策本質上是典型的福利主義——一旦開了頭，在立法會、政府總部以至民情民意催逼下，只會不斷增加福利、放寬受惠人數。當年沒有充分顧及香港人口老化速度，更沒有正視香港公共交通以民營為主的事實。民營機構不是政府部門，沒有長期補貼，若政府補貼不足，最終還是要加價，由全港市民分擔。

這個計劃的開支問題，未來只會更嚴峻。現時60至64歲人口正在上升，隨著樂悠卡全面實名，使用人次只會有增無減。去年政府原本預算兩蚊優惠開支修訂為46.5億，這是龐大數目，而且沒有精準針對最貧苦的長者。若不及時調整，再過幾年，每年花費6、70億元並非不可能。屆時政府只有在仍然財政赤字下大幅增加補貼。 值得留意的是，香港絕大部分社會福利，例如社會福利署的津貼、申請公屋的特別資格、強積金法定領取年齡，都以65歲為標準。當年將兩蚊乘車下調至60歲時，政府公共財政穩健，庫房豐厚，每年沒有赤字。但今日景況完全相反——連續多年財赤，經濟復甦乏力，開支卻有增無減。在這種環境下，理應採取更審慎的理財原則，將福利年齡重新劃一在65歲，既符合其他福利政策的一貫做法，也能減輕長期財政壓力。