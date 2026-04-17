香港會 五陵會 駿景酒店

誰都知道，Hong Kong Club是香港最難進的會所之一，不但要有面，而且排隊要排廿年。不過我識得一個金融才俊，30出頭已經是會員。有朋友說，他老闆是老牌英國鬼，好有面，入會係當員工福利喎。 更難入的會，是五陵會，家陣好似剩返2、3百個會員。由於個會大把錢，人均資產幾百萬，所以都不再招收新會員了，都係父傳子咁話。所以話，要入會，難過喺大生銀行開戶口呀！ 所謂的「五陵」，即是唐朝長安的五個陵墓，都是權貴的所居地，好似香港的山頂區，唐伯虎都有詩「不見五陵豪傑墓，無花無酒鋤作田」，會的英文叫作「Sports Club」，不過現在會員都是叔叔伯伯多，沒有sports，只有一間好食的餐廳。

但是無幾耐前，餐廳舊大廚跳槽去英皇駿景酒店，喺一樓開咗「粵一樓」，家陣好hit，我都去咗幾次。暫時覺得最好食的是葡國雞，炸釀鯪魚，不過後者要預訂。 以前好多會所有好勁的大廚，但是近年名廚值錢過明星，個個都有大老闆支持創業，好似順德聯誼會個大廚去咗開星月居，會方再搵個新大廚回來，又被撬咗去開順聯會，恒生飯堂本來好有名，後來幾個徒弟分別開咗崩牙成，國金軒的李霖，員工飯堂的黎有甜就去咗開桃花源。 崩牙成的李成十幾年前傳咗俾個姪，一年前個姪都退埋休，移民去英國。據講，拋鑊好講腰力，老咗真係太辛苦，唔掂。李霖而家80歲，要好有面先至請到他親自下廚。桃花源則已執咗幾年，黎有甜下落不明。

至於英皇駿景酒店，本來都有駿景軒，廣東菜mix四川菜，多年企硬米芝連一星。其實它的四川菜不大正宗，但係唔知點解，好食過正宗，最推薦是口水雞，香而不辣，就係咁先至氹到唔食辣的人第一次食辣，是好多人的食辣入門初階。 聽講話而家係太子Alex銳意執好駿景的food and beverage，除了粵一樓，地下本來無人幫襯的Monkey Café都請咗執咗無耐的國際咖喱館的大廚。幾日前，我約咗一個女編劇去傾嘢，碰正黃雨，她踩中水氹，滿鞋是水，waitress竟然拿了一對酒店房鞋給她著住先，服務真係無得頂！