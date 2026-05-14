在香港租賃市場，「留住好租客」已由「個人經驗」變成「市場必修」。前線觀察顯示，近年供應增加、選擇更趨多元，同區內新裝修單位競爭加劇，令租客續租不再是默認選項，而是需要在成本與風險之間重新評估後才作決定。
對業主而言，續約表面看似租金談判，實質更接近資產管理。若租客交租準時、日常維修需求合理、物業保養到位，留住這類穩定租客通常比「重來一輪」更具效益。原因不難理解：一旦租客不續租，業主往往要承擔翻新成本、放租期的不確定性，還要面對代理佣金及各類雜費。更重要的是，新租客的質素難以預先判斷，若遇上持續投訴或糾紛的「難搞住戶」，損失未必只限於金錢層面。
另一方面，租客亦不再必然接受舊合約。在市場選項充足的情況下，即使租金差距不算大，租客仍可能因「換環境」而選擇流動：例如享受全新裝修、重新匹配生活配套，或以更清晰的條款作自我風險保障。換言之，若業主只依賴「強硬續租」的思路回應，往往難以對抗現實的供求格局。
因此，較可取的策略，是從租客角度重整管理節奏。合約期內若無重大事項，應避免頻密打擾，亦應以清晰渠道回應查詢；必要維修則要及時跟進，避免小問題拖成大投訴。讓租客感到被尊重、住得安心，才是續約真正的基礎。市場已改變，競爭不再靠口號，而是靠細節與成本控制，最終決定留低與否，往往取決於租客對「便利與信任」的綜合評分。
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