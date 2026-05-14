在香港租賃市場，「留住好租客」已由「個人經驗」變成「市場必修」。前線觀察顯示，近年供應增加、選擇更趨多元，同區內新裝修單位競爭加劇，令租客續租不再是默認選項，而是需要在成本與風險之間重新評估後才作決定。

對業主而言，續約表面看似租金談判，實質更接近資產管理。若租客交租準時、日常維修需求合理、物業保養到位，留住這類穩定租客通常比「重來一輪」更具效益。原因不難理解：一旦租客不續租，業主往往要承擔翻新成本、放租期的不確定性，還要面對代理佣金及各類雜費。更重要的是，新租客的質素難以預先判斷，若遇上持續投訴或糾紛的「難搞住戶」，損失未必只限於金錢層面。