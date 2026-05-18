假設你是古希臘歷史學家修昔底德，中美兩國能不能跨越所謂的「修昔底德陷阱」，開創大國關係的新範式？
美國總統特朗普率領商界領袖團隊訪華，為美國企業爭取中國市場的進入與訂單之餘，更重要的是透過「交易式外交」加強與中國談判的籌碼。作為主人家，國家主席習近平開宗名義提出3個問題：「世界走到新的十字路口，中美兩國能不能跨越所謂的『修昔底德陷阱』，開創大國關係的新範式？能不能攜手應對全球挑戰，為世界注入更多的穩定性？能不能著眼兩國人民的福祉，和人類前途命運，共同開創兩國關係的美好未來？」
第一個問題，亦是最重要的一個問題，假如能夠回到過去，古人修昔底德究竟他會怎樣分析未來局勢？Grok有以下預測將：
「極其困難，卻非全然無望。正如雅典因其崛起激起斯巴達的恐懼，使戰爭在所難免一樣，今日中國的迅猛強大與美國的守成焦慮，同樣是人性中恐懼、榮譽與利益驅使的自然結果；貿易、科技、海洋與台灣等事端，皆如當年的邊陲摩擦，易將可控的競爭化為毀滅性的衝突。然而，核武的恐怖與共同面對的全球危難，提供了古人未有的制約——若雙方領導者能以清醒理智克制激情，相互尊重核心界限，建立可靠的溝通機制，並在共同利益上真誠合作，而非被國內情緒所駕馭，則有可能超越歷史常態，成就『競爭性共存』的新篇章。最終，這取決於當世之人能否以智慧戰勝恐懼；否則，後世史家恐將如我一般，只能在悲劇中記錄又一次權力轉移的浩劫。地球雖大，人心若被恐懼填滿，便再無容身之處。」
二千五百年後，提出「修昔底德陷阱」的哈佛大學政治學者Graham Allison又會怎樣回應？再請Grok推心置腹：
「答案是能，但絕非必然。歷史上16個類似案例中12個以戰爭告終，結構性壓力——中國的快速崛起與美國的守成恐懼——依然存在，台灣、科技競爭等仍是高風險點；然而，核威懾、經濟相互依存與共同全球挑戰提供了前所未有的避險空間。2026年習特會中雙方提出『三問』並指向『建設性戰略穩定』，展現了務實意願，但這只是起點。要真正成功，兩國領導人必須做出『痛苦調整」：接受競爭為常態卻建立清晰紅線與危機管控機制，相互尊重核心利益，並在氣候、AI、核不擴散等領域共同提供全球公共產品。最終，逃脫陷阱取決於中美能否以智慧與克制，將競爭控制在不導致衝突的範圍內，為廿一世紀打造『競爭性共存』新典範，而非重蹈歷史覆轍。」
明顯地，吸取過兩千多年的歷史教訓，今日的哈佛政治學者比當年的修昔底德樂觀，但強調兩國領導人須建立清晰紅線與危機管控機制。我懂的經濟學又怎麽看？戰爭，是一種成本極高的租值消散，這種租值消散的出現，是源於「交易式外交」的交易費用過高。製造龐大共同利益的環境，同時認清各自的威脅點(Threat Point，即雙方無法達成協議時各自所得的結果)，再陪養長期重複互動博弈的預期，確立較清晰的產權有助可減低租值消散。
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