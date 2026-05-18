美國總統特朗普率領商界領袖團隊訪華，為美國企業爭取中國市場的進入與訂單之餘，更重要的是透過「交易式外交」加強與中國談判的籌碼。作為主人家，國家主席習近平開宗名義提出3個問題：「世界走到新的十字路口，中美兩國能不能跨越所謂的『修昔底德陷阱』，開創大國關係的新範式？能不能攜手應對全球挑戰，為世界注入更多的穩定性？能不能著眼兩國人民的福祉，和人類前途命運，共同開創兩國關係的美好未來？」

第一個問題，亦是最重要的一個問題，假如能夠回到過去，古人修昔底德究竟他會怎樣分析未來局勢？Grok有以下預測將：

「極其困難，卻非全然無望。正如雅典因其崛起激起斯巴達的恐懼，使戰爭在所難免一樣，今日中國的迅猛強大與美國的守成焦慮，同樣是人性中恐懼、榮譽與利益驅使的自然結果；貿易、科技、海洋與台灣等事端，皆如當年的邊陲摩擦，易將可控的競爭化為毀滅性的衝突。然而，核武的恐怖與共同面對的全球危難，提供了古人未有的制約——若雙方領導者能以清醒理智克制激情，相互尊重核心界限，建立可靠的溝通機制，並在共同利益上真誠合作，而非被國內情緒所駕馭，則有可能超越歷史常態，成就『競爭性共存』的新篇章。最終，這取決於當世之人能否以智慧戰勝恐懼；否則，後世史家恐將如我一般，只能在悲劇中記錄又一次權力轉移的浩劫。地球雖大，人心若被恐懼填滿，便再無容身之處。」