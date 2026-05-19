人工智能教育任重道遠

人工智能(AI)的出現，堪比當年古騰堡發明印刷機，徹底顛覆了人類知識傳播的方式。印刷機讓書本走出修道院，知識不再由少數人壟斷；今日的人工智能，則讓知識的獲取、整理甚至創造，都變成每個人指尖下的即時運算。這種顛覆必然會徹底改變教育的制度與形態，衝擊遠比互聯網的普及更深層。香港政府早着先機，推出首階段人工智能在基礎教育的支援計劃，協助學生追上時代潮流，幫助老師更便捷地運用人工智能，這個方向值得肯定。但關鍵在於，應用必須建基於香港獨特的場景與法律制度，並且在探索過程中確保學生得到正確資訊，真正建立起人工智能素養，而不只是學會問問題。

政府推出的支援計劃，最容易淪為簡單向學校派發人工智能帳戶，讓師生「有得用」就當作完成任務。這種做法非常危險。學校服務的是未成年學生，保護他們的安全是首要責任。正確的方向，是協助學校建立一套自己的內建人工智能系統，讓學生在一個受保護的園牆內接觸和學習人工智能。這套內建系統有幾個好處：第一，資訊來源可以經過篩選和把關，確保內容符合香港本地法例，包括國家安全、私隱保障和適合學生年齡的正確知識，避免學生直接暴露在開放式人工智能的偏頗、失實甚至有害資訊之中。第二，內建系統可以導入校本教材和本地化數據，讓人工智能助手真正配合香港的課程綱要，而不是輸出一個放諸四海皆準、卻脫離本地教育場景的答案。第三，對老師來說，內建系統能減輕大量行政工作，例如批改客觀題、生成教學材料、整理學生成績數據等，而且所有導入的資料都在封閉系統內處理，能確保學生的個人私隱不會外洩到商用人工智能平台。因此，政府的支援計劃，絕對不應該停留在購買帳戶的層次，而是要資助學校建立有資安防護、符合法規、可持續發展的內建系統，這才是對學生真正負責任的投資。

海外學者對於人工智能在基礎教育的應用，已建立了不少值得參考的理論框架，正好可以用來對接香港這套資助計劃的設計。例如美國卡內基梅隆大學學者領導的「AI4K12」計劃，就提出人工智能教育的五大理念：感知、表徵與推理、學習、自然互動和社會影響。他們特別強調，人工智能教育不應只是教技術操作，更要從小培養學生批判思考人工智能的社會倫理影響，這正是內建系統可以提供引導和討論的優勢。另一個經典理論，是Fan Ouyang提出的「人工智能教育三典範」：由人工智能主導、到人工智能支援、最終走向人工智能賦能，學習者成為主動的領導者。這提醒我們，香港的資助計劃目標不是讓學生被動地從人工智能找答案，而是要用可控的系統，讓學生在安全環境下逐步學會駕馭工具，提升自主學習和高階思維能力。

英國學者Rose Luckin也一再強調，人工智能在教育中的角色，應幫助教師「打開學習的黑箱」，揭示學生的認知與情感過程，而不是取代教師。這些理論都指向同一個結論：學校需要一個可掌控、可追溯、以人為本的內建環境，才能達成真正的「人機協作」，而不是放任學生在商用人工智能的曠野中自生自滅。有了理論的支撐，香港的資助計劃就更有底氣去要求系統設計的深度，而非只求應用了事的表面工夫。 要推動人工智能教育的健康發展，業界的專業交流不可或缺。am730聯同國際青少年創科教育協會及香港電腦教育學會，將於五月二十日在香港理工大學西九龍校園舉辦「『智』啟學教」實踐研討會，邀請了教育局副局長施俊輝博士擔任主禮嘉賓，並有香港理工大學CPCE副院長陳繼宇博士、明愛元朗陳震夏中學副校長張耀宗博士等重量級講者，筆者也會分享人工智能在評論文章寫作的實際經驗。研討會從政策、學校實踐等不同角度分享人工智能如何賦能教學。活動現正接受報名，名額有限，歡迎校長和教師參與，一同探討適合香港教育的出路。