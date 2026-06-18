非遺不止留住記憶 更要走進日常

近年，非物質文化遺產的傳承問題備受各界關注。政府、專家學者與年輕一代紛紛行動，響應國家將每年六月第二個星期六定為「文化和自然遺產日」。筆者近日有幸參與由華夏基金會及京港學術交流中心等團體舉辦的第二屆「香港非遺月」重點活動——「非遺高峰會」及「非遺雅宴」。四百多名來自內地、港澳的非遺學者、專家與愛好者齊聚一堂，場面盛況空前，令人深刻感受到推動非遺的團結力量。 在「非遺雅宴」上，文化體育及旅遊局局長羅淑佩更親自「自爆」是包雲吞高手，更因此在家政科取得高分。事實上，香港雲吞製作技藝早已列入香港非物質文化遺產名冊，雲吞不僅是街頭小食，更是香港人集體記憶的一部分。當晚的菜式設計極具心思：非遺不限於食材或烹飪技巧，更體現於工具與器皿之中。例如使用傳統蒸籠，便是對非遺器物的致敬；片皮鴨這道京菜名饌，也被「新食」演繹——在中間夾入一小塊自家醃製蘿蔔，以此展示醃菜製作技藝。從醬料到配菜的鹹魚，再到蒸籠，每一道細節都經過精心挑選，真正做到「將香港美食非遺文化重新演繹」。

這場晚宴讓筆者深刻體會，非遺的精神絕非簡單的「拒絕遺忘」，而是要讓文化走進日常，在日常中被重新發現與延續。非遺若只停留在博物館或名冊上，便失去了生命力；唯有融入百姓的餐桌、街頭與生活節奏，才算真正活化。當我們用傳統蒸籠蒸雲吞、用古法醃製配菜時，非遺不再是遙遠的符號，而是舌尖上、日常裡的真實存在。這份「進入日常」的態度，正是非遺傳承最珍貴的活力。 除了非遺雅宴，筆者近日亦出席了香港報販協會的晚宴。在這場聚會中，大家同樣談到香港獨特的報販文化。香港報販文化已有逾120年歷史，見證了這座城市從小漁村到現代化國際金融中心的蛻變。報紙檔不單是售賣報刊的商業攤位，更是市民日常獲取資訊、社交互動與文化交流的公共空間。在中環，可以輕易買到《紐約時報》、《華爾街日報》，資訊流通的自由與便捷，正是香港成為金融中心的重要起點。報販站在最前線，象徵着新聞自由、言論自由與出版自由的落地實踐。