【健康佳】助ADHD學童提升專注⼒

COVID-19疫情仍然肆虐，停課、網課及不固定的實體課堂，影響了很多同學們的學習進度，如何在不確定的課堂中，維持專注⼒去學習已經是⼀⼤難題。如果學⽣患ADHD的話，他們就更是難上加難。不經不覺已到了考試季節，讓我分享⼀些幫助患有ADHD的學⽣⾯對考試的⼩貼⼠。



如要簡單總結什麼是專注⼒，我會說：「在⾯對低刺激感但對⾃⼰有⽤及有好處的事情時，⼤腦能否有效調節及保持合適的狀態去把它們完成。」溫習就是⼀項低刺激感的活動，ADHD患者在低刺激感下，就算明⽩那些⼯作對他們有好處，也難以專注其中，所以合適刺激感的溫習環境⼗分重要。太多外在刺激會令患者分⼼，但什麼外在刺激也沒有，患者的⼤腦也難以維特狀態去溫習。所以，電視、⼿機、遊戲機等在溫習時要避席。但在過程中要和患者不時保持互動，給予適當讚賞及安排調劑活動作為緩衝，都是有效幫助患者⼤腦保持專注的⽅法。

動⼒ vs 壓⼒．信⼼ vs 焦慮

傳統的家教概念有「嚴師出⾼徒」，責罵是強烈的外在刺激，能使⼤腦變得較活躍及專注。可長期在強烈及負⾯的刺激下學習，患者或產⽣焦慮感，從⽽引發其他情緒問題，動⼒還是壓⼒只是⼀線之差。患ADHD的學童會在「如何調節⾃⼰的專注⼒去完成⽬標」上⾯對很多困難。這是⼤腦功能的問題，ADHD藥物主要是令患者⼤腦能發揮出和同齡學童相若的專注⼒。合適的藥物治療，加上有效的管教、學習環境管理，是令ADHD患者可以「正常」學習的關鍵。