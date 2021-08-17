【健康佳】成人ADHD患者 工作專注有法

過度活躍及專注力不足症(ADHD)雖被認為是兒童發展階段的疾病，但有約2/3患者到成年階段仍有病徵，當中又以專注力不足的病徵較為常見，有部分患者更是成年階段才正式確診。外國有調查顯示，在成年人口中約有4%人患有ADHD，當中約2/3為男性。精神科專科黎榮謙醫生建議，成人如懷疑自己患有ADHD，應接受專業評估，如確診可按醫生指示接受藥物治療，因ADHD藥物治療成效很高。



黎醫生指成人ADHD常見病徵為容易分心、難以持久專注、工作易欠條理，以及喜歡「周身郁」。這不單令「搵工」困難，就算找到工作，亦容易丟失「飯碗」。外國研究指只有一半患者能保持全職就業，他們的收入亦較沒有患病的同輩低，美國的一項調查指出患者和同輩有10,000至40,000美元年收入差距，而教育程度越高，差距就越大。



在工作安排上，僱主可為ADHD患者安排較安靜的角落，患者亦可在工作時戴耳筒，並將電話提示設為靜音，保持檯面整潔以減少分心。黎醫生又建議可將工作分成不同工序，訓練自己限時完成，並於工序之間安排小休。在小休時患者可進行簡單伸展運動，讓自己有機會「郁一郁」。為了減少遺忘出錯，患者可在每日返工之前預早計劃當天應該要完成的事，工作時多筆錄或錄音記下會議和工作要點，並設置日程和提醒放於當眼處。與患ADHD的同事工作，討論時可多作眼神交流及先講重點，令他們更容易專注討論。在分配工作時，可以的話把工作分號數，令他們更易記下要做的事，減少不必要的誤會。