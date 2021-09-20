【健康快訊】破解中風迷思

小心食物陷阱減抗凝血藥效用

心房顫動為常見的心律不正疾病，患者有較高風險出現缺血性中風，但這可透過服藥及手術來預防，惟服用傳統抗凝血藥物的患者需小心飲食，以免影響藥效。澳門心臟科專科鄧錫偉醫生指出：「新型抗凝血藥有助減低出血率及因出血而導致死亡的風險，不願或不適合進行消融手術的心房顫動患者可與醫生商討是否適合服用。」

服用傳統抗凝血藥 需注意維他命K攝取量

現時患者可透過藥物治療及手術來預防中風，在手術方面，左心耳封堵術和導管消融術也是常用治療方案。鄧醫生指出：「有研究指陣發性心房顫動手術可控制房顫，但不能減低其引起腦中風的風險，有75%或以上進行手術後的患者，經醫生評估後，仍需服用抗凝血藥。」

傳統抗凝血藥華法林（Warfarin）是常用作預防心房顫動引起的中風，適合曾進行金屬心臟瓣膜手術的患者使用，但患者必須小心飲食，因攝取維他命K或會影響藥效，導致凝血指數(INR)不穩定。由於綠色蔬菜如青豆角、芥蘭，或水果如芒果、石榴、西柚，以及綠茶粉及其製成品、茶葉等皆含豐富維他命K，進食前應諮詢醫生及營養師的意見。而不少家庭也會煲菜湯，甚至飲用曾用以烚菜的火鍋湯底。對此，鄧醫生提醒：「湯底中一般有很多菜，而它們大多含維他命K，服用華法林的患者如飲用這些湯底，有機會影響INR。」故他建議患者在睡前服用華法林，並在用藥前兩小時不能進食水果和蔬菜。

新型抗凝血藥減出血風險及死亡率

除傳統藥物外，現時亦有多種新型抗凝血藥物選擇，患者毋須擔心藥物與食物相沖。鄧醫生表示：「新型抗凝血藥物可減少腦出血風險達20%至30%，亦可減低因出血所導致的死亡率約10%。 」

鄧醫生憶述，曾有名80歲的女患者因年紀大而出現心房顫動，醫生曾建議她服藥以預防中風，惟她因害怕出血而不願服藥，最後她因半邊大腦中動脈阻塞而中風死亡。其實現時新型抗凝血藥出血風險較低，如患者對藥物有擔憂，切勿自行停藥，應與醫生商討最合適的治療方案。

另外，調整生活習慣亦是重要一環。心房顫動患者其實亦可做運動，只要選對運動種類，不但有助心臟功能，亦可減低心臟衰竭的風險，惟患者需視乎自己的心跳、血壓、年齡和心臟功能等情況來調整運動量和運動方式，避免進行激烈、長時間的競技運動及比賽，如馬拉松、長跑及三項鐵人等，亦應先諮詢醫生的意見。而如果懷疑中風，建議立即求醫，找出中風原因並接受適當治療。