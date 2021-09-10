【健康快訊】預防中風如馬拉松

良好運動習慣減中風機率

近年疫情肆虐，除了大眾的衞生意識有所提高外，亦加強了不少人對健康管理的關注。心臟是身體的最重要器官之一，如心臟出問題，引起的後果可大可小，例如心房顫動（房顫）。房顫的症狀包括心悸和易倦等，部分患者更可能沒有病徵，以致容易延誤診治。房顫患者的中風風險比非患者高5倍，有患者到中風時才發現患病。預防中風如馬拉松，除了定期進行身體檢查，維持運動習慣亦相當重要。心臟科專科梁國輝醫生指出：「不少患者誤會患病後不可進行運動，但其實適量運動可有助預防中風。」

耐力運動增房顫風險 患者宜慎選運動種類

房顫患者的心跳欠規律，令血流不順暢，以致容易形成血栓。當血栓隨血液流到腦部時，有機會阻塞血管，導致缺血性中風。不少人誤以為心房顫動及中風只會出現在長者身上，其實經常飲酒或肥胖人士，以及耐力運動愛好者亦較易出現房顫。耐力運動包括馬拉松、長途單車及跑山等，此類運動的愛好者可考慮定期進行心電圖檢查，萬一患病亦能及早發現，以合適治療方法預防中風。許多熱愛運動人士亦有配戴運動手錶，梁醫生表示：「部分患者透過這類手錶發現自己心跳速度不一或節拍不整齊，近年亦多了患者因此而求診，進行進一步檢查。」

適量運動雖有助健康，惟患者應注意運動的種類、強度及次數，否則可能適得其反。梁醫生指出：「定期進行中等強度運動如慢跑、快步走或游泳等可減輕房顫的症狀，長期而言亦可減低間歇性房顫的發作機會。」至於運動時間，建議每次30分鐘，每星期3至5次。



抗凝血藥助減中風風險

在預防中風方面，服用抗凝血藥亦是重要一環。由於傳統抗凝血藥的機制容易受維他命K影響，因此與食物及其他藥物相沖的機會較大。服用此藥的患者需特別注意飲食，如蔬菜及中藥等，以免影響療效。而服用新一代抗凝血藥的患者一般毋須限制飲食，部分藥物亦有數據支持較少機會與其他藥物相沖，患者應與醫生商討，以選擇最合適的治療方案。

房顫患者防中風如馬拉松，需長期做好病情管理。患者可與醫生一同建立治療目標，以便計劃治療方案。另外，患者亦應定期進行身體檢查，並按醫生指示調整生活習慣，如戒除煙酒、避免體重過高及建立運動習慣等，以減低中風的風險。