【健康解碼】輕視老年黃斑病變 隨時失明

隨著年紀增長，視力逐漸下降似是無可避免，但對本身患有慢性疾病的老人家而言，當視力變得模糊、影像扭曲，就要留心是否老年黃斑病變所致。有眼科專科醫生提醒長者，切勿輕視老年黃斑病變的傷害，若不及早治療及預防復發，有機會破壞眼睛感光細胞，造成永久性失明。

老年黃斑病變是非常普遍的眼疾，許多內科疾病例如糖尿病、膽固醇過高及心血管疾病也會增加患病機會，吸煙及長時間接觸猛烈陽光也是相關風險因素。眼科專科醫生陳卓琪指出，黃斑區位於視網膜中央，感光細胞密度較高，一旦出現病變，視力會變得模糊、視物扭曲變形及變色，視野中央並會出現暗點。

濕性黃斑病變 視力永久受損

陳醫生解釋，黃斑病變初期只會影響患者的中央視力，視野四周依然清晰，若非刻意單眼觀看事物，未必發現到影像扭曲及模糊。此外，不少老人家以為視力下降只是年老退化或白內障所致，其實仍有不少原因是會導致視力模糊，例如黃斑點病變，故此在任何情況下，如果視力出現問題，就必須盡早求診找出背後成因及治療，避免病情延誤而永久損害視力。

臨床上，黃斑病變可分為乾性及濕性，陳醫生指大部份患者屬於乾性黃斑病變，惟它是有機會轉化為濕性病變，也是致盲的元凶之一。她說︰「濕性老年黃斑病變是脈絡血管增生所致，這些血管容易出血並積聚於黃斑區域，破壞感光細胞及損害視力，造成不可逆轉的後果。」她提醒長者，假如視力持續模糊，便應及早接受診斷及治療。

太陽眼鏡預防紫外線對黃斑點的傷害

黃斑病變可以利用名為「阿姆斯勒方格」進行快速自我檢查，透過單眼凝視方格的黑點，若然線條變形或黑點消失，意味著黃斑區或有異常，必須盡早求醫。陳醫生表示，現時治療黃斑病變的方法是根據患者的病因，例如患上濕性黃斑點病變或糖尿引致的黃斑點水腫，可在眼球注射「抗血管內皮生長因子」或患上了黃斑點前膜增生的病人應接受「玻璃體切除手術」清走黃斑點前膜。

要預防老年黃斑病變，陳醫生指先要妥善處理各種慢性疾病，長者亦可多進食含有維他命C、維他命E、葉黃素及玉米黃素的食物，預防雙眼退化。她引述名為「AREDS2」的外國研究指，一些補充品經研究證實能減低黃斑病變惡化風險，若然患者較難從日常飲食中攝取足夠營養，可以透過這一途徑補足。另外，烈日下亦應配戴太陽眼鏡或帽子等防曬產品以保護黃斑點。

陳醫生提醒，治療及預防老年黃斑病變有不同方案，各有成效、副作用及風險，病人應向主診醫生商討，再按個人身體狀況、病情等，選擇合適的方案。