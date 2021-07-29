【健康解碼】ADHD患者屢受批抨 易引發抑鬱

心理、行為、藥物治療同樣重要

ADHD（專注力不足/過度活躍症）小孩容易衝動、心散、好動等，令他們的成長歷程飽受批評，這些負面情緒和壓力不斷累積。精神科專科李明冲醫生表示，ADHD不但會影響生活功能，患者同時患抑鬱症的機會亦較一般人高，可因而令生活動力下降，嚴重更可出現自殘等風險。他指出，心理、行為和藥物的治療同樣重要，相輔相成；坊間亦應摒棄精神科藥物是「懵仔藥」的誤解，積極治療。

ADHD自我形象低 易同時拼發抑鬱情緒

李醫生引述一項美國大型研究指出，ADHD的成年患者在調查的過去12個月內，抑鬱症的發病率為18%，較一般人的10%高。他解釋，ADHD患者容易被觸發激烈的情緒，久而久之在管理情緒方面愈來愈難；而在成長的路途，他們「撞板」的機會多，難以累積成就感。李醫生表示，「當一個小朋友經常收到負面評價，被認定是懶惰，自我形象下降，認定自己做不到。」

就讀中學的陳同學（化名）總是無甚動力，只要父母稍有批評，便不停道歉、甚至認為自己不應存在，更有焦慮和失眠問題。她在老師的建議下向精神科專科醫生求診，確診抑鬱症。醫生發現她雖然成績不錯，但處理日常事務如收拾行裝等就有困難，加上父母要求高，常被責難，始發現她自小有ADHD問題，無奈一直未被察覺，慢慢就患上抑鬱症。

留意徵狀 及早求助

要及早察覺孩子有否患上ADHD，李醫生表示要分清孩子是「不聽話」，即明白和做到指示但不執行，還是ADHD的病徵，明白指示但未能執行，知易行難；成人則較不明顯，通常較衝動、火爆，對金錢無概念和生活欠缺規律及處理能力。至於抑鬱症，患者通常出現食慾不振、缺乏動力、失眠、頭暈、頭痛、認知能力下降、傾向孤立自己等問題，低落情緒會持續至少2周。

「若同時患有ADHD和抑鬱症，會先針對較影響生活的疾病進行治療。」李醫生表示。若抑鬱症的徵狀嚴重，患者可能連外出覆診都沒有動力，嚴重者更可能出現自殘風險，故需盡快尋求專業意見及幫助，配合藥物紓緩病徵，令患者回復基本動力和睡眠規律，「有患者表示看電影能跟上劇情，小說可看到一半，反映治療後就連記憶力和持續專注力也慢慢回復。」

抗抑鬱治療轉趨個人化

李醫生解釋，血清素等抗抑鬱藥物可紓緩徵狀和焦慮情緒等，而新一代藥物更可針對不同的腦部傳遞物質，改善不同的抑鬱症狀。然而，仍有患者誤解所有精神科藥物是「懵仔藥」，會導致疲倦、致肥、停經、手震等。他指出新一代抗抑鬱藥物的整體副作用如胃口增加、頭暈、疲倦和反胃等較少，耐受性較佳。

李醫生強調，經過藥物治療後，患者負面思想可能仍然會持續，故需要心理和行為治療。至於ADHD的治療，醫生可能先處方專注力藥物，讓患者重拾部分生活規律，達至一定成就感，減少墮入負面的思緒，再按生活需要逐步調較藥物。

他提醒，抑鬱症和ADHD有多種不同治療方法，患者應與主診醫生商討，按病情、身體狀況、承受能力等，選擇最適合的治療。同時，患者應多進行帶氧運動，以改善兩者的專注力問題症狀。