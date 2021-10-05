【炎陣以待】定期覆診阻惡化 接種疫苗防感染

炎症性腸病抗疫二部曲

新冠肺炎疫情爆發初期，部份炎症性腸病（IBD）患者或擔心外出受到感染而不敢外出覆診，染疫壓力更使病情變得嚴重。幸而，現時疫情緩和，且疫苗已面世，有醫生提醒患者勿再因疫情而拒絕覆診或自行停藥，並建議在病情穩定時，及早接種新冠疫苗，即使不幸被感染也能減低嚴重併發症風險。

廿多歲的阿敏（化名）四年前確診炎症性腸病，惟病情相對輕微，平日只需服用低劑量的5-氨基水楊酸（5-ASA）控制病情。然而，自新冠肺炎疫情在前年爆發，她就擔心乘搭交通工具時受到感染，變得內向及不肯外出，甚至緊張得辭掉工作而終日躲在家中，也因此未有如期覆診及用藥。停藥後，她的病情逐漸變差，大便更帶血及黏液，最終情非得已下才再次求診，更須用上較重的藥物才能控制病情。

疫情壓力 致病情惡化

腸胃及肝臟科專科吳嘉恩醫生指出，炎症性腸病的控制與情緒及壓力有莫大關係，特別是新冠肺炎爆發初期，因疫情嚴重令致出現緊張及焦慮的情緒，加上不敢外出覆診，而自行停藥令到病情惡化：「IBD患者必須定期覆診監察病情，否則長遠增加併發症及患上大腸癌的風險。病人若然自行減藥或停藥，往後要再次穩定及控制病徵就變得難上加難。」

覆診時間又該如何釐定呢？吳醫生認為，病情穩定（病徵輕微、大便狀態正常）患者可平均三至四個月覆診一次，嚴重者（經常肚瀉、大便有血及黏液）就要每兩星期覆診一次，前者服用一線抗炎藥物「5-ASA」已能達到控制病情之效，惟後者或要用到免疫系統抑制劑或生物製劑，直至病情好轉後再調整治療方案，例如轉藥或降低藥物劑量，以助持續穩定病情。

盡早接種 減重症風險

新冠肺炎疫苗「開打」已有一段時間，究竟IBD患者是否適合接種呢？吳醫生指出，IBD患者是適合注射相關疫苗，接種時間應因著病情發展而定：「醫學界建議病情控制得宜時接受注射，亦毋須因此停藥或減藥；但若然病情反覆，需要轉藥或加重劑量，則不建議這刻注射，否則當出現發燒等副作用時，臨床徵狀混亂，跟進時就會變得困難。」

不少服用免疫系統抑制劑的IBD患者或擔心，接種後未必產生到足夠抗體，未達保護之效。吳醫生則認為，由於患者本身免疫能力相對較差，一旦感染新冠肺炎，出現嚴重併發症的風險更大，故此建議盡早接種：「先做好保護自己的功夫，作息定時，保持健康的心理質素，就能抗壓抗疫。」他又提到，疫情期間，經常肚瀉的患者盡量避免使用公共廁所，若然必須如廁，建議沖廁時閂上廁所板，藉此減低霧化氣體的產生及感染病毒的風險。

吳嘉恩提醒患者，炎症性腸病的應對有不同方法，各有成效、副作用及風險。患者接受治療及注射新冠疫苗前，應多與醫生討論，再按個人情況包括身體狀況、病徵及承擔能力等，選擇最合適的方案。

