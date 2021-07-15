【炎陣以待】炎症性腸病容易復發

自行停藥恐增併發症風險

有時候，我們以為治療只是「出現病徵才需要用藥」，對於炎症性腸病（IBD）這種自體免疫系統疾病而言，即使病徵受控也不代表能夠停藥，而是需要持續用藥抑制炎症，與它「長期作戰」。有醫生指出，控制炎症性腸病的關鍵是患者對治療的依從性，自行停藥或減藥會令炎症死灰復燃，不僅令病情反覆失控，甚至會增加患上腸癌及死亡風險。

腸胃及肝臟科專科李恒輝醫生指出，炎症性腸病（IBD）可分為克隆氏症及潰瘍性結腸炎兩大種類，它屬於自體免疫系統疾病，免疫系統會自我攻擊腸道細胞，導致消化道發炎、肚痛及腹寫等徵狀，甚至會影響消化道以外的器官，例如眼睛、皮膚及關節發炎等。他表示，這種免疫系統疾病較常於20至40歲開始病發，無法根治，症狀會終身伴隨患者，故此必須持續用藥控制。

依從治療 抑制炎症肆意復發

然而，普遍「IBD」患者不太接受它是一種長期疾病，有時更會自行調節藥物劑量或停藥。李醫生稱，當患者用藥後病徵暫時得以緩和，便會以為病情受控，認為不用藥也沒有太大影響，可是由於腸道炎症依然存在，停藥若干時間後便會死灰復燃，以致病情反反覆覆。他認為，治療的依從性是應對「IBD」的關鍵，否則當病情轉趨嚴重，除了會增加患上腸癌的機會，極端起來更會有生命危險。

李醫生曾遇過一名年約30歲的「IBD」患者自行停藥，以致炎症復發。該名患者以為一直用開的藥物成效欠佳，遂轉用其他非正統治療。可惜數年後，他瘦得只剩60磅體重，身體機能幾乎壞死，需要送入醫院接受靜脈注射。主診醫生發現，他的「IBD」自停藥後一直沒有得到適當控制並出現瘻管，細菌因此植根於腸道外。

多線藥物 控制不同程度病情

李醫生指出，部份「IBD」患者或對此病認識不深，未有意識到它是一種長期疾病，即使沒有徵狀也要用藥抑制著炎症：「他們會覺得既然沒事，為何仍要用藥，會對一直用藥產生抗拒。」無可否認，患者可能對持續用藥有所忌諱，「藥物假期」又是否適合他們呢？他說，醫生會因應病情評估用藥劑量，例如透過驗血、內窺鏡檢查分析炎症的活躍性，判斷是否可以減藥，並且必須詳細向病人講解「IBD」的特性、停止治療的後果，令他們明白治療依從性。

治療「IBD」需要視乎病情的嚴重性用藥，現時第一線藥物為抗炎藥物「美沙拉嗪」（Mesalazine），分有多種類型，包括口服藥物、肛塞藥丸及灌腸劑等，適合病情相對較輕的患者。李醫生補充，如果病情加重，需要快速控制炎症，便會考慮用到類固醇藥物及免疫系統抑制劑，嚴重時則會注射生物製劑，以更快速抑制發炎。

李恒輝醫生建議患者，除了聽從用藥指示，不妨參與坊間非牟利的病友組織例如「香港結腸友會」，有助他們獲得準確的疾病資訊，以及透過同路人的分享減輕對病患的憂慮。最後他提醒患者：炎症性腸病的治療有不同方法，各有成效、副作用及風險。患者應按個人情況包括身體狀況、病徵及承擔能力等，與主診醫生詳細討論，選擇最合適的治療方案。

