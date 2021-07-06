【炎陣以待】反覆肚瀉肚痛 錯認腸胃炎

輕視炎症性腸病 增腸癌風險

炎症性腸病（IBD）會令腸道發炎，導致肚瀉及肚痛等徵狀，假如不及早治療及長期監察病情，腸道更會持續發炎及任意復發。不過，原來這種腸道疾病的最大「敵人」是患者本身，有腸胃及肝臟科專科醫生指出，不少炎症性腸病患者誤以為它是腸胃炎，看輕它的嚴重性，接受治療後也會因沒有明顯病徵而自行停藥，導致炎症死灰復燃，病情無法持續受控。

腸胃及肝臟科專科李明佳醫生表示，炎症性腸病是由於自身免疫系統失調，身體細胞攻擊腸道而引起的腸道炎症，然而它的病徵與腸胃炎及腸易激綜合症相似，例如肚瀉及肚痛，最大分別是炎症性腸病是一種長期炎症，並且容易復發，病情嚴重時可致腸胃出血及出現細菌感染，甚至會增加患上大腸癌風險。可是，他指不少患者對該病的意識甚低，往往以為患上了其他腸道疾病而延誤治療，導致炎症反覆發生。

一線藥物 由下而上應對

李醫生遇過一名年僅三十歲的炎症性腸病患者，他起初病發時反覆肚瀉及便秘。這名患者曾與一名患上腸易激綜合症的朋友分享病情，意識到病徵相似，以為是同一疾病而沒有理會。怎料事隔數月，他的體重日漸下降及大便出血，求診之下始發現患上了非常嚴重的潰瘍性結腸炎（炎症性腸病的一種），需要用到較為進階的藥物才能抑制病情，並且要緊密監察病情以防復發。

要妥善應對炎症性腸病，必須做到早診早治及持續、有效地抑制腸道發炎。李醫生稱，現時有多線藥物有效針對這種腸道疾病，採取「由下而上」（Bottom Up Treatment）的治療方案：「醫生會根據病情而先處方最簡單直接、副作用最少的藥物，若然成效不太顯著，就會使用藥力較強的藥物，逐級而上。」他舉例，一線藥物「5-ASA」（mesalazine）分有口服及肛門栓塞，適合輕微至中度（mild to moderate）症狀的患者，能夠有效控制病情，進階的藥物則有類固醇、免疫系統抑制劑及生物製劑。

自行停藥 炎症隨時復發

為甚麼一開始不使用進階的藥物，以能更快速更有效抑制發炎呢？李醫生解釋，一般炎症性腸病患者透過一線藥物已能控制病情，毋須使用到生物製劑等藥力較強的藥物，而且它們副作用相對較多，有機會增加免疫系統受感染的風險及影響肝腎功能，即使患者的病情需要用到這類藥物，亦要接受身體檢查，例如肺X光片功能及紅、白血球水平等。

李醫生直言，治療炎症性腸病的最大困難不在於藥物療效，而是患者用藥的依從性。他說，炎症性腸病並非一時一刻能夠治癒的疾病，就算用藥後未再有徵狀，也不能排除腸道仍有輕微炎症，假如自行停藥，就會隨時復發。他寄語患者，切勿在治療期間自行調校藥物劑量甚至停藥，並要進行適量運動提升免疫能力，並要保持個人衛生，減低腸道感染細菌的風險。

最後李醫生提醒患者，炎症性腸病的治療有不同方法，各有成效、副作用及風險。患者應與醫生討論，再按個人情況包括身體狀況、病徵及承擔能力等，選擇最合適的治療方案。

