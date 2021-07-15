Am730
Am730
Am730
Am730
Health
助骨折長者重拾活動能力
3 小時前
#Hashtags
骨折物理治療骨質疏鬆康蕓復康治療中心運動呼吸預防跌倒強化肌肉功能訓練重心轉移平衡力
助骨折長者重拾活動能力

骨折治療雖然未至於複雜，但手術或打石膏後如沒有適當的物理治療，影響可以很深遠。尤其本身患有骨質疏鬆的長者，萬一跌倒後骨折，要照顧的就未必只是患處，而要視乎身體的狀況、生活的需要而制訂治療目標。

康蕓復康治療中心復康經理、註冊物理治療師吳劍青表示，長者骨折大部分是患有骨質疏鬆、因跌倒所致，「骨科專科醫生會因應骨折情況，作復位、打石膏，嚴重的或要做手術，甚至換人工關節。而等待骨折愈合期間，即上肢約4至6星期、下肢約6至8星期，應盡快開始物理治療。」


臨床期間呼吸訓練
物理治療原來不一定立即開始做運動，吳劍青解釋，「以長者為例，住院期間要教他們呼吸和咳，因怕臥床太久易感染肺炎；另外，亦須因應醫生指示及手術複雜程度，部分人要固定患肢，未能受力，便不可急於訓練肌肉；相反，有些個案則要快點下床承受體重，讓骨骼生長得快一點，有助康復。」


關顧整體健康狀況
長者的物理治療，要關顧的地方比一般成年人更多，因為成年人一般健康狀況正常，上跑步機等未必需要在旁看顧。吳劍青續指，「長者可能因為骨質疏鬆而愈合速度較慢，也會引伸出其他問題如脊柱側彎，而他們只以為自己平日姿勢欠佳，所以我們還要為他們制訂預防跌倒、強化相關肌肉的訓練。」


目標為本
為骨折患者評估之後，物理治療師便會協助走過康復之路，吳劍青表示，「以前常見的踢沙包，患者常因不理解做甚麼很快便放棄，現在則以目標為本，例如要回復走路能力，就告訴患者走路需要哪些肌肉，理解後再開始相關訓練。有進步後就可作功能訓練，例如有一些類似玩遊戲的儀器，其實可以訓練患者的重心轉移、平衡力等。最後是耐力訓練，舉例屋企離車站10分鐘路程，我們會助患者解決行不到原因，如肌肉痠軟、腰骨痛、不敢以患肢負荷體重等，到患者達成目標，外出便毋須用輪椅。」最後還要教導照顧者如何跟患者做運動，在家中亦可保持理想狀態，回復正常生活、享受生活。

news-images
吳劍青指物理治療要以目標為本，患者才會有恆心持續地做。
 news-images
這個以遊戲形式訓練重心轉移的裝置，趣味安全並重。

同時處理脊柱側彎
今年90歲的梁婆婆，年初跌倒令左大腿骨折及右腳踝骨裂而入院。左大腿要做手術「落釘」為大腿骨復位，右腳則打石膏治理。出院後到康蕓復康治療中心做物理治療，起初走路不穩，加上本身的膝痛，評估認為再次跌倒風險很大。於是控制好腫痛等徵狀之後，就為梁婆婆做腿部肌肉、重心轉移等訓練，助她應付家中日常生活，同時利用高能量電磁波加速骨折愈合。及後梁婆婆嘗試不同「挑戰」，如拿著盤子、看不到雙腳的情況下走動、上跑步機行走等。同時間梁婆婆因骨質疏鬆而出現脊柱側彎，加上老人科醫生亦建議她做全身性的運動，所以加入上肢和背部肌肉訓練。現時梁婆婆已完成療程，亦由最初坐輪椅去做物理治療，變成在毋須拐杖的輔助下步行去做物理治療，進步相當大。

news-images
梁婆婆的物理治療中，腿部肌肉訓練是重要一環，在家中也要常常做。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/助骨折長者重拾活動能力-276377
#Hashtags
骨折物理治療骨質疏鬆康蕓復康治療中心運動呼吸預防跌倒強化肌肉功能訓練重心轉移平衡力
Am730

【炎陣以待】輕視炎症性腸病 增腸癌風險

【改善便秘】一文睇清成因、謬誤、飲食療法及預防方法

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
【炎陣以待】輕視炎症性腸病 增腸癌風險
Am730
Am730
【改善便秘】一文睇清成因、謬誤、飲食療法及預防方法
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多