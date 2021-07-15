助骨折長者重拾活動能力

骨折治療雖然未至於複雜，但手術或打石膏後如沒有適當的物理治療，影響可以很深遠。尤其本身患有骨質疏鬆的長者，萬一跌倒後骨折，要照顧的就未必只是患處，而要視乎身體的狀況、生活的需要而制訂治療目標。

康蕓復康治療中心復康經理、註冊物理治療師吳劍青表示，長者骨折大部分是患有骨質疏鬆、因跌倒所致，「骨科專科醫生會因應骨折情況，作復位、打石膏，嚴重的或要做手術，甚至換人工關節。而等待骨折愈合期間，即上肢約4至6星期、下肢約6至8星期，應盡快開始物理治療。」



臨床期間呼吸訓練

物理治療原來不一定立即開始做運動，吳劍青解釋，「以長者為例，住院期間要教他們呼吸和咳，因怕臥床太久易感染肺炎；另外，亦須因應醫生指示及手術複雜程度，部分人要固定患肢，未能受力，便不可急於訓練肌肉；相反，有些個案則要快點下床承受體重，讓骨骼生長得快一點，有助康復。」



關顧整體健康狀況

長者的物理治療，要關顧的地方比一般成年人更多，因為成年人一般健康狀況正常，上跑步機等未必需要在旁看顧。吳劍青續指，「長者可能因為骨質疏鬆而愈合速度較慢，也會引伸出其他問題如脊柱側彎，而他們只以為自己平日姿勢欠佳，所以我們還要為他們制訂預防跌倒、強化相關肌肉的訓練。」



目標為本

為骨折患者評估之後，物理治療師便會協助走過康復之路，吳劍青表示，「以前常見的踢沙包，患者常因不理解做甚麼很快便放棄，現在則以目標為本，例如要回復走路能力，就告訴患者走路需要哪些肌肉，理解後再開始相關訓練。有進步後就可作功能訓練，例如有一些類似玩遊戲的儀器，其實可以訓練患者的重心轉移、平衡力等。最後是耐力訓練，舉例屋企離車站10分鐘路程，我們會助患者解決行不到原因，如肌肉痠軟、腰骨痛、不敢以患肢負荷體重等，到患者達成目標，外出便毋須用輪椅。」最後還要教導照顧者如何跟患者做運動，在家中亦可保持理想狀態，回復正常生活、享受生活。

同時處理脊柱側彎

今年90歲的梁婆婆，年初跌倒令左大腿骨折及右腳踝骨裂而入院。左大腿要做手術「落釘」為大腿骨復位，右腳則打石膏治理。出院後到康蕓復康治療中心做物理治療，起初走路不穩，加上本身的膝痛，評估認為再次跌倒風險很大。於是控制好腫痛等徵狀之後，就為梁婆婆做腿部肌肉、重心轉移等訓練，助她應付家中日常生活，同時利用高能量電磁波加速骨折愈合。及後梁婆婆嘗試不同「挑戰」，如拿著盤子、看不到雙腳的情況下走動、上跑步機行走等。同時間梁婆婆因骨質疏鬆而出現脊柱側彎，加上老人科醫生亦建議她做全身性的運動，所以加入上肢和背部肌肉訓練。現時梁婆婆已完成療程，亦由最初坐輪椅去做物理治療，變成在毋須拐杖的輔助下步行去做物理治療，進步相當大。