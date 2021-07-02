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吸煙飲酒無運動 後生也患高血壓
2 小時前
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高血壓心臟科專科年輕化趨勢上壓下壓白袍效應原發性繼發性睡眠窒息症內分泌失調腎病隱性高血壓大動脈撕裂腦出血心臟衰竭腎衰竭視網膜病變飲食運動利尿藥鈣離子阻斷劑BETA受體阻斷劑難治性高血壓
吸煙飲酒無運動 後生也患高血壓
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全港有近三成的成年人患有高血壓，而患病率亦隨年齡增長持續上升，超過六成的65歲及以上人士是患者，可見高血壓在香港相當普遍。心臟科專科醫生周志康表示，高血壓有年輕化的趨勢，50歲以下的患者持續增加，當中更不乏20至30歲的年輕人求醫。

血壓度數由上壓及下壓兩組數字組成，上壓指心臟收縮泵出血液時血管所承受的壓力；下壓則指在心跳之間，心臟放鬆時血管所承受的壓力。當上壓大於140mmHg或下壓大於90mmHg，即屬高血壓。周志康指，「不少患者誤會上壓及下壓同時高於標準才算高血壓，但其實只要其中一組數字高於標準，已屬高血壓。」

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白袍效應
此外，個別一兩次的血壓量度未必可如實反映血壓情況。「有些病人可能會有『白袍效應』，在診所或面對醫生時較緊張，導致血壓突然升高。」周志康續指，參考患者於診所及在家自行量度的血壓數據，若兩者的血壓度數都持續超標，才算是高血壓。如血壓數據差異太大，會檢查病人使用的血壓計是否運作正常，如有需要，更可為病人作24小時詳細的血壓檢查。

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周志康建議患者維持良好飲食及運動習慣，有助控制病情。

九成為原發性
高血壓一般可分為原發性及繼發性。近九成的患者屬原發性，即病因不明但與其他風險因素有關。其中，不良生活習慣如吸煙、喝酒及缺乏運動等，或有高血壓家族病史，均會增加患上高血壓的風險。剩餘一成患者屬繼發性，即由其他疾病所引致，例如睡眠窒息症、內分泌失調及腎病等。周志康補充，如患者在照心臟超聲波後發現有心臟肥大的情況，有可能是患有隱性高血壓。

高血壓控制不當有可能引致嚴重併發症，一般分為急性及慢性兩類。急性併發症如大動脈撕裂及腦出血等，或可致命；而慢性併發症包括心臟衰竭、腎衰竭及視網膜病變等，嚴重的話更可能導致失明。周志康鼓勵市民定期自行在家量度血壓及做身體檢查，以便及早發現並控制病情，「如發現自己已患上高血壓，就要盡早向家庭醫生查詢。」


用藥達最大效益
患者一般可透過改善生活習慣和藥物治療來控制病情。生活習慣上，首先要培養良好的飲食及運動習慣，盡量避免煙酒。藥物治療方面，五大類降血壓藥物中的利尿藥及鈣離子阻斷劑較為常用，醫生亦會考慮病人情況及風險後制訂合適的藥物組合。周志康解釋，「如病人有冠心病或心絞痛等情況，會建議患者使用β-受體阻斷劑，以達致最大的治療效益。」

不過有部分患者在使用三類不同抗高血壓藥物後，血壓仍然超標，可能屬難治性高血壓。醫生會先了解病人是否依照藥物指引服藥及日常的生活習慣等，從而就難治性高血壓作出診斷及調整藥物組合，助患者盡量控制血壓。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/吸煙飲酒無運動-後生也患高血壓-274435
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