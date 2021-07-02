吸煙飲酒無運動 後生也患高血壓

全港有近三成的成年人患有高血壓，而患病率亦隨年齡增長持續上升，超過六成的65歲及以上人士是患者，可見高血壓在香港相當普遍。心臟科專科醫生周志康表示，高血壓有年輕化的趨勢，50歲以下的患者持續增加，當中更不乏20至30歲的年輕人求醫。

血壓度數由上壓及下壓兩組數字組成，上壓指心臟收縮泵出血液時血管所承受的壓力；下壓則指在心跳之間，心臟放鬆時血管所承受的壓力。當上壓大於140mmHg或下壓大於90mmHg，即屬高血壓。周志康指，「不少患者誤會上壓及下壓同時高於標準才算高血壓，但其實只要其中一組數字高於標準，已屬高血壓。」

白袍效應

此外，個別一兩次的血壓量度未必可如實反映血壓情況。「有些病人可能會有『白袍效應』，在診所或面對醫生時較緊張，導致血壓突然升高。」周志康續指，參考患者於診所及在家自行量度的血壓數據，若兩者的血壓度數都持續超標，才算是高血壓。如血壓數據差異太大，會檢查病人使用的血壓計是否運作正常，如有需要，更可為病人作24小時詳細的血壓檢查。

九成為原發性

高血壓一般可分為原發性及繼發性。近九成的患者屬原發性，即病因不明但與其他風險因素有關。其中，不良生活習慣如吸煙、喝酒及缺乏運動等，或有高血壓家族病史，均會增加患上高血壓的風險。剩餘一成患者屬繼發性，即由其他疾病所引致，例如睡眠窒息症、內分泌失調及腎病等。周志康補充，如患者在照心臟超聲波後發現有心臟肥大的情況，有可能是患有隱性高血壓。

高血壓控制不當有可能引致嚴重併發症，一般分為急性及慢性兩類。急性併發症如大動脈撕裂及腦出血等，或可致命；而慢性併發症包括心臟衰竭、腎衰竭及視網膜病變等，嚴重的話更可能導致失明。周志康鼓勵市民定期自行在家量度血壓及做身體檢查，以便及早發現並控制病情，「如發現自己已患上高血壓，就要盡早向家庭醫生查詢。」



用藥達最大效益

患者一般可透過改善生活習慣和藥物治療來控制病情。生活習慣上，首先要培養良好的飲食及運動習慣，盡量避免煙酒。藥物治療方面，五大類降血壓藥物中的利尿藥及鈣離子阻斷劑較為常用，醫生亦會考慮病人情況及風險後制訂合適的藥物組合。周志康解釋，「如病人有冠心病或心絞痛等情況，會建議患者使用β-受體阻斷劑，以達致最大的治療效益。」

不過有部分患者在使用三類不同抗高血壓藥物後，血壓仍然超標，可能屬難治性高血壓。醫生會先了解病人是否依照藥物指引服藥及日常的生活習慣等，從而就難治性高血壓作出診斷及調整藥物組合，助患者盡量控制血壓。