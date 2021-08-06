夏日運動熱潮 小心關節痛症

奧運終於完結，由於今年港隊成績屢現突破，加上早前8月1日是「全民運動日」，提升不少朋友對運動的興趣。不過要小心，美國研究發現，若年輕時運動受傷但沒有妥善治療，會大大增加將來患關節痛症的風險！

註冊脊醫汪家智表示，關節痛症的成因並不只運動創傷，但兩者息息相關，「首先，曾有一個5,000人樣本的研究報告指出，超過一半人的痛症問題是由關節所引起。而在美國，很多年輕人喜歡做各式各樣的運動，例如網球、美式足球、籃球及足球。研究發現，若年輕人運動時受了傷而沒有得到妥善的處理或治療，例如整脊復位、拉筋治療等，當他們成長後，患上關節炎及關節退化的風險比其他人高5倍。」

出現聲響要小心

當骨與骨之間的軟組織長期受壓而出現磨損，日積月累導致關節不能正常開合，出現「咯咯」聲、疼痛及活動問題，便是關節退化的徵兆。

人體的關節，有些可以自由活動，有些只能微動，更有些是不能活動的。而人體內大多數的關節是屬於滑液關節(Synovial Joints)，由於此類關節含有關節腔，有空間分泌滑液，使骨骼在潤滑的環境下能自由活動。在人生最初的20年，骨骼關節系統不斷生長，但隨著年齡的增長，骨骼關節的生長就會減慢，甚至流失損耗速度比生長來得快，因而形成各種關節的毛病。若加上運動受傷而沒有妥善處理，這些毛病可能更早出現。

強化肌肉做好保養

汪家智續指，「不想自己過早出現關節痛的問題，就要好好保養。首先是要控制體重，以減輕關節負擔。其次是要強化肌肉以鞏固關節，可選擇游泳、慢速行走等運動。此外，亦要盡量避免長期做蹲踞、彎腰、上落樓梯、爬山、提重物等增加關節負擔的動作或活動。」

要避免！

關節炎7大元素

① 年齡：關節隨著年齡增加便會開始出現退化，我們可以改變的就是生理年齡(Physiological Age)，例如多做合適的運動，小心飲食。

② 女士：因為不明因素影響，女士患關節退化風險比男士高。

③ 體重：肥胖及超重問題會增加關節負荷，更會導致關節退化。

④ 前受傷、舊傷患：很多關節炎及退化患者都說，他們的患處已經痛了許多年，這可證明前傷患可以增加患上關節炎及退化的風險。

⑤ 工作勞損。

⑥ 肌肉過弱。

⑦ 骨質疏鬆症。