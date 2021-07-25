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女性便秘懷孕可致痔瘡
9 小時前
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女性便秘懷孕可致痔瘡
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常說「十男九痔」，其實並不盡然，例如台灣就另有說法：「十女十痔」！外科專科醫生莊凱雯表示，本港沒有正式統計哪一個性別患痔瘡較多，但臨床上女士生痔瘡實屬常見，主因與懷孕及便秘有關。不論有否懷孕，女性也傾向於較易便秘，而便秘本身會增加痔瘡的風險。

莊凱雯解釋，形成痔瘡的生理機制，主要是因為肚內的壓力太大，「懷孕會增加婦女肚內的壓力。懷孕後期BB長大，會壓著盆腔，令壓力上升並增加痔瘡出現的風險。」

避免坐廁所太久
「而女士一旦懷孕，也傾向於容易便秘。其他原因還包括懷孕期荷爾蒙改變，令血管變得較充血，容易凸出變成痔瘡。有些孕婦在懷孕期間已經痔瘡發作，一方面要佗B，一方面要應付痔瘡，所以格外辛苦。」莊凱雯續指，現時治療痔瘡的方法有很多，而第一線治療應從飲食和日常生活習慣著手，多攝取膳食纖維，多飲水，多做運動，改善排便問題。「另外有一點很重要的是，要避免在廁所坐得太久，因為坐在馬桶上的姿勢若維持太長時間，會增加壓力，更容易把痔瘡推出來。」

藥物減腫脹流血
假如做好以上生活習慣，痔瘡仍無顯著改善，可考慮藥物治療。莊凱雯指，「有些藥物可幫助排便；也有含微粒化黃酮類提取物的特效口服藥，有效將血管輕微收縮，改善痔瘡腫脹、流血等問題。此外也有外用塗搽以及塞肛的藥物，有機會可減少部分患者患處痕癢，但對於痔瘡流血、疼痛等問題幫助就未必很大。」

萬一以上藥物的效果仍不理想，就要視乎個別病人痔瘡的嚴重程度，決定下一步治療。例如若最嚴重症狀主要是流血，而個案屬於內痔的話，醫生一般會建議以橡筋結紮消除痔瘡，此方法至今仍是最有效和安全的處理方案之一。 

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莊凱雯指傳統開刀治療痔瘡效果最理想，有需要可配合特效口服藥，減少流血。

傳統手術效果最佳
若痔瘡情況再嚴重一些，不適合結紮，一般就需要手術處理。莊醫生補充，「痔瘡手術有很多種，包括傳統的開刀切除，以及痔瘡槍等。根據外國的臨床研究數字，暫時各種手術方法中還是以傳統的開刀手術效果最為理想，但是手術後一星期會較疼痛。而剛才提到的特效口服藥，可以在手術後同時使用，幫助減少流血。」有些病人的痔瘡非常嚴重，也可考慮先處方一星期的特效口服藥，有機會幫助痔瘡縮小，令手術難度減低。而手術後再處方一至二星期的特效口服藥，也可減少傷口的紅腫和疼痛。

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者應避免坐廁所太久，因為易將痔瘡推出。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/女性便秘懷孕可致痔瘡-277316
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