少吃產氣食物 減腸胃脹氣不適

不少人都試過進餐後出現腹脹、腹痛等不適，令人不禁擔心是否腸胃出了問題，但其實也可能是「禍」從口入，例如吃得太飽、太油或太快，更有可能是吃了易產氣的食物，而除了豆類製品、薯仔、蕃薯陫，還有5類易產氣食物需要小心進食分量，有助減低氣脹造成的不舒適。

容易造成腸胃氣脹的食物通常指一些會在腸道發酵的短鏈碳水化合物，由於無法被小腸消化和吸收，於是停在腸道裡發酵產氣，形成脹氣、腹痛、腹瀉及痙孿等情形。常見的產氣食物類型有：

1. F(Fermentable)：發酵的食物。

2. O(Oligosaccharides)：寡醣，如半乳寡醣、果聚糖等，常會存在於某些蔬菜、水果、豆類、穀類、堅果、茶類等。

3. D(Disacchareides)：雙醣，如存在大部分乳製品裡的乳糖。

4. M(Monosaccharides)：單醣，例如大部分水果中的果糖，還有部分蔬菜及甜味劑也都會有。

5. P(Polyols)：多元醇，如存在於某些蔬菜、水果及人工甜味劑中會看到的山梨醇、甘露醇。

如果你有脹氣問題，減少這些類型的食物，或可能帶來幫助，或向醫生求助以找出原因。