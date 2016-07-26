心房顫動無先兆 4大辨別口訣 慎防中風來襲

全球每6秒，便有1人死於中風，而香港單是2020年就有超過3,000人死於中風。為了喚醒大眾對中風的認知及關注，每年10月29日被定為世界中風日。許多人誤以為，老人家及三高(高血壓、高血脂及高血糖)人士才是中風的高危一族。事實上，三高只是增加中風機會的其中一個因素，另一個因素——心房顫動(房顫)，其中風機會更比常人高出5倍。

心房顫動是指臨床上最常見的心律不整。在靜止狀態下，正常心跳應為每分鐘60至100次，而心律應保持穩定，即不會時快時慢。患有心房顫動的病人，心臟會產生異常的電流，導致心跳不規則，容易造成過快或過慢。惟房顫平日可以毫無徵狀，直至有天突然中風入院或體檢時才被發現。部分患者會出現間歇性心悸、頭暈、胸悶或氣喘等情況，如果心跳持續過快，可能會引致心臟衰竭。房顫患者容易在心房的左心耳形成血塊。血塊脫落便會經血管流入身體不同地方，情況嚴重時會令腦部血管栓塞，引致缺血性中風。

三高、冠心病是元兇

至於心房顫動的主要成因，亦與三高和冠心病有關。而曾經中風、血管有斑塊、心臟衰竭及患有睡眠窒息症等人士，也會有較高的風險。要及早發現心房顫動，可以透過進行心電圖及心臟超聲波檢查心房及心瓣。除此之外，亦可以CHA2DS2-VASc Score來評估房顫患者是否屬於中風高危族群，內容包括：是否有心臟衰竭、高血壓、糖尿病、心血管疾病及曾經中風等。年紀愈大，中風風險愈高，65至74歲，得1分；超過75歲，分數即加倍為2分。如果評估的總分是2或超過2，表示已屬中風高危群，需要使用抗凝血藥物(即薄血藥)預防中風。

「談笑用兵」辨別中風

中風屬於腦血管疾病，由於身體有自我適應機制，即使血管已收縮近9成，患者仍能照常生活。換言之，中風前的徵兆並非必然，個別患者更可全無症狀。所以許多人都容易掉以輕心，誤以為只是一般身體不適，錯過治療的黃金期。要辨別中風，只要記住「談笑用兵」這個口訣，就能簡單掌握判斷中風的基本技巧。

心房顫動無先兆 4大辨別口訣 慎防中風來襲